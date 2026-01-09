तटीय पर्यटन और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए AM/NS India ने सुवाली बीच को 350 सोलर लाइटों से रोशन किया

हजीरा - सूरत, जनवरी 09, 2026: दक्षिण गुजरात के प्रमुख और उभरते पर्यटन स्थल सुवाली बीच पर बुनियादी ढांचे और सुरक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में आर्सेलरमित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया (AM/NS India) ने 350 सोलर स्ट्रीट लाइट्स और एक हाई-मास्ट लाइट टावर की सफल स्थापना की है। इन सुविधाओं का उद्घाटन श्री संदीपभाई देसाई, माननीय विधायक, चोर्यासी विधानसभा द्वारा किया गया, जिसके साथ ही तीन दिवसीय सुवाली बीच फेस्टिवल 2026 का भव्य शुभारंभ भी हुआ।

ये सोलर स्ट्रीट लाइट्स सुवाली बीच से मोरा सर्कल तक के मुख्य मार्ग पर लगाई गई हैं, जबकि बीच के मध्य भाग में स्थापित हाई-मास्ट लाइट टावर शाम के समय समुद्र तट पर आने वाले पर्यटकों के लिए पर्याप्त प्रकाश और बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। यह परियोजना AM/NS India द्वारा पहले किए गए योगदान की कड़ी है। जून 2024 में कंपनी ने बीच तक पहुंचने वाले मार्गों पर 125 स्ट्रीट लाइट्स स्थापित की थीं, जिससे सड़क सुरक्षा और सुविधा में उल्लेखनीय सुधार हुआ था।

इस अवसर पर श्री संदीपभाई देसाई, माननीय विधायक, चोर्यासी विधानसभा के ने कहा,“सुवाली बीच को राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों में विकसित करना राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। 350 सोलर लाइट्स जैसी पर्यावरण-अनुकूल सुविधाएं नागरिकों की सुरक्षा और उनके अनुभव को बेहतर बनाएंगी, साथ ही हरित भविष्य की दिशा में भी हमें आगे ले जाएंगी। सूरत जिले के तटीय पर्यटन विकास में जिला प्रशासन के साथ सक्रिय सहयोग के लिए AM/NS India की भूमिका सराहनीय है।”

श्री संतोष मुंधड़ा, एक्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर – प्रोजेक्ट्स, हजीरा एवं डिप्टी CTO, AM/NS India के ने कहा, “AM/NS India में हम समुदाय के साथ मिलकर विकास करने में विश्वास रखते हैं। हजीरा क्षेत्र के प्रति हमारी जिम्मेदारी केवल उद्योग तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सतत सामाजिक विकास तक विस्तृत है। सुवाली बीच की ओर जाने वाले मार्ग को रोशन करके हम स्थानीय सुरक्षा बढ़ाने, स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने और पर्यटन को गति देने का प्रयास कर रहे हैं। जिला प्रशासन के साथ मिलकर हम इस तटीय क्षेत्र की सुंदरता और स्वच्छता बनाए रखने हेतु निरंतर पर्यावरणीय गतिविधियां भी कर रहे हैं।”

समुदाय विकास के प्रति AM/NS India की प्रतिबद्धता:

AM/NS India लंबे समय से हजीरा क्षेत्र के विकास में सक्रिय भागीदारी निभा रही है। कंपनी अपनी CSR पहलों के अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्रों में नियमित योगदान दे रही है:

पर्यावरण संरक्षण: गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (GPCB) के सहयोग से बड़े पैमाने पर स्वच्छता अभियानों का आयोजन, जिसमें पिछले वर्ष पर्यावरण संरक्षण सप्ताह के दौरान आयोजित विशेष सफाई अभियान भी शामिल है।

बुनियादी ढांचा विकास: सुवाली बीच को सूरत और आसपास के क्षेत्रों के पर्यटकों के लिए एक लोकप्रिय वीकेंड डेस्टिनेशन बनाने हेतु प्रकाश व्यवस्था और सड़क सुरक्षा जैसी सुविधाओं की चरणबद्ध स्थापना।

सतत विकास: सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में सोलर तकनीक के उपयोग के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने और कार्बन फुटप्रिंट कम करने की कंपनी की प्रतिबद्धता।

तीन दिवसीय सुवाली बीच फेस्टिवल के दौरान बड़ी संख्या में पर्यटकों के आने की संभावना है। नई लाइटिंग सुविधाएं शाम के समय भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा और उत्सवपूर्ण वातावरण बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। यह पहल दर्शाती है कि स्मार्टर स्टील की वास्तविक शक्ति तब सामने आती है, जब वह समुदाय के लिए एक उज्ज्वल और सुरक्षित भविष्य का मार्ग प्रशस्त करती है।