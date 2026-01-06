सूरत : सचिन इलाके में 14 निःशुल्क योग क्लास की भव्य शुरुआत

गुजरात योग बोर्ड, गांधीनगर के मार्गदर्शन में राज्यभर में चल रहे व्यापक योग अभियान के अंतर्गत सचिन इलाके में 14 निःशुल्क योग क्लास की ग्रैंड लॉन्चिंग की गई। इस अवसर पर गुजरात योग बोर्ड की ज़ोन कोऑर्डिनेटर डॉ. पारुल पटेल की अध्यक्षता में ज़ूम ऐप के माध्यम से एक ई-प्रोग्राम का आयोजन किया गया।

बताया गया कि वर्तमान में गुजरात योग बोर्ड के सहयोग से पूरे राज्य में पांच हजार से अधिक योग क्लास नियमित रूप से संचालित हो रही हैं। इसी योग आंदोलन को और विस्तार देने के उद्देश्य से रोटरी कम्युनिटी कॉर्प्स (RCC) सचिन ने अपने क्षेत्र में पहले से चल रही योग कक्षाओं को बड़े स्तर पर शुरू करने का संकल्प लिया। डॉ. पारुल पटेल और कोच सुरेश चव्हाण के प्रयासों से सचिन क्षेत्र में कुल 14 योग क्लास सफलतापूर्वक आरंभ की गईं।

इस अवसर पर डॉ. पारुल पटेल ने बताया कि गुजरात योग बोर्ड के पास लगभग डेढ़ लाख से अधिक प्रमाणित योग प्रशिक्षक उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि सचिन या सूरत में जहां भी जनहित में फ्री योग क्लास शुरू की जाएंगी और कम से कम 15 प्रतिभागी होंगे, वहां योग बोर्ड द्वारा प्रशिक्षित योग शिक्षक उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने विभिन्न प्रकार के योग, ध्यान और उनके स्वास्थ्य लाभों पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि विशेष रूप से सर्दियों के मौसम में योग का अभ्यास शरीर के लिए अत्यंत लाभकारी है।

सचिन इलाके में शुरू की गई योग कक्षाओं में एसएमसी गार्डन में दो, लाजपोर सेंट्रल जेल में तीन, रंग अवधूत सोसाइटी, साईनाथ सोसाइटी, वीर नर्मद-2, कनसाड महादेव मंदिर, तुलसी कलश, शिलालेख, आरजेडी पारडी, वृंदावन सोसाइटी और ग्लोरिया वैली गार्डन सहित कुल 14 योग स्टडी सेंटर शामिल हैं।

सभी योग क्लास सुबह 5 बजे से 9 बजे तक तथा शाम 4 बजे से 6 बजे तक अलग-अलग समय पर संचालित की जाएंगी। कार्यक्रम में आरसीसी सचिन के चेयरमैन प्रकाश भावसार सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति ज़ूम लाइव के माध्यम से जुड़े, जबकि कार्यक्रम का सफल समन्वय कमलेश सिंह द्वारा किया गया।