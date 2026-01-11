सूरत : पतंगों के माध्यम से ऑर्गन डोनेशन का संदेश, डोनेट लाइफ़ संस्था की अनूठी पहल

पिछले 20 वर्षों से गुजरात में ऑर्गन डोनेशन को लेकर जनजागरूकता फैलाने में अग्रणी भूमिका निभा रही डोनेट लाइफ़ संस्था ने पतंगोत्सव के माध्यम से शहरवासियों को एक भावनात्मक और प्रेरक संदेश दिया—“आपके अपनों के अंगों की ज़रूरत स्वर्ग में नहीं, बल्कि धरती पर होती है।” संस्था का उद्देश्य समाज में ऑर्गन डोनेशन की महत्ता को और अधिक प्रभावी ढंग से पहुंचाना, ब्रेन-डेड व्यक्तियों के अंगदान के प्रति लोगों को प्रेरित करना और उन परिवारों के प्रति आभार व्यक्त करना है, जिन्होंने अपने प्रियजनों के अंगदान से सैकड़ों ऑर्गन फेलियर मरीजों को नई ज़िंदगी दी है।

डोनेट लाइफ़ संस्था ने सूरत डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन और द सदर्न गुजरात चैंबर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सहयोग से लालभाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम में “काइट फेस्टिवल ऑर्गन डोनर फैमिली एसोसिएशन” का आयोजन किया। इस अवसर पर विभिन्न पोस्टरों के माध्यम से “ऑर्गन डोनेशन—ज़िंदगी का सबसे बड़ा तोहफ़ा” का संदेश दिया गया। साथ ही, ऑर्गन डोनेशन से जुड़े संदेशों वाली पतंगें भी शहरवासियों में वितरित की गईं।

इस काइट फेस्टिवल में ऑर्गन डोनर परिवारों के साथ-साथ हैंड ट्रांसप्लांट से नई ज़िंदगी पाने वाले पुणे के प्रकाश शेलार, औरंगाबाद की अनीता थेंग और दाहोद के कैलाश मावी अपने-अपने परिवारों के साथ उपस्थित रहे। इस दौरान शहर के डॉक्टरों, सामाजिक, राजनीतिक, शिक्षा और उद्योग जगत से जुड़े गणमान्य लोगों ने उनसे मुलाकात कर उनके अनुभव साझा किए। प्रकाश शेलार ने डोनेट लाइफ़ के माध्यम से दान किए गए हाथों से पतंग उड़ाकर सभी को भावुक और प्रेरित कर दिया।

उल्लेखनीय है कि प्रकाश शेलार और अनीता थेंग के हैंड ट्रांसप्लांट को चार वर्ष हो चुके हैं। ट्रांसप्लांट से पहले जहां वे दूसरों पर निर्भर जीवन जी रहे थे, वहीं आज वे आत्मनिर्भर जीवन जी रहे हैं। प्रकाश अब थ्री-व्हीलर चला सकते हैं, तैराकी कर सकते हैं और हेडस्टैंड भी कर लेते हैं, जबकि अनीता अपने दैनिक कार्य स्वयं कर पा रही हैं।

इस आयोजन में डोनेट लाइफ के संस्थापक निलेश मांडलेवाला के अलावा पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं विधायक पूर्णेशभाई मोदी, विधायक संदीपभाई देसाई, मनुभाई पटेल, अरविंदराणा, पूर्व विधायक एवं भाजपा उपाध्यक्ष झंखनाबेन पटेल, मेयर दक्षेश मावानी, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन राजन पटेल, भाजपा सूरत सिटी अध्यक्ष परेश पटेल, महामंत्री किशोरभाई बिंदल, विपक्ष की नेता पायलबेन सांकरिया, सूरत सिटी पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोत, जॉइंट पुलिस कमिश्नर राघवेंद्र वत्स सहित अनेक वरिष्ठ अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।

इसके अलावा सूरत एयरपोर्ट के डायरेक्टर आनंद शर्मा, CISF कमांडेंट कुमार अभिषेक, वीएनएसजीयू के चांसलर डॉ. किशोर सिंह चावड़ा, साउदर्न गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष निखिलभाई मद्रासी, उपाध्यक्ष अशोक जीरावाला, सूरत पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन अमितभाई गज्जर, सूरत डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी हितेशभाई पटेल, विभिन्न स्कूल-कॉलेजों के NCC और NSS के छात्र, बड़ी संख्या में डॉक्टर, समाजसेवी और नागरिक भी कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी उपस्थित लोगों ने ऑर्गन डोनर परिवारों और डोनेट लाइफ़ संस्था के कार्यों की सराहना करते हुए ऑर्गन डोनेशन के क्षेत्र में उनके योगदान को अनुकरणीय बताया।