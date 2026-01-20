लोकतेज WhatsApp channel
सूरत

सूरत : भगवान महावीर यूनिवर्सिटी में 'स्ट्रीट बाज़ार फेस्ट 2026' की धूम; MBA छात्रों ने लाइव सेलिंग से सीखे बिज़नेस के गुर

सूरत: भगवान महावीर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत संचालित भगवान महावीर कॉलेज ऑफ़ मैनेजमेंट द्वारा मंगलवार, 20 जनवरी 2026 को 'स्ट्रीट बाज़ार फेस्ट 2026' का भव्य आयोजन किया गया।

इस अनूठे फेस्ट ने MBA और IMBA के छात्रों को एक गतिशील मंच प्रदान किया, जहाँ उन्होंने न केवल अपने इनोवेटिव प्रोडक्ट्स का प्रदर्शन किया बल्कि लाइव सेलिंग के माध्यम से व्यावहारिक उद्यमशीलता का अनुभव भी प्राप्त किया।

फेस्ट के दौरान कैंपस एक जीवंत बाज़ार में तब्दील हो गया था। छात्रों ने विभिन्न श्रेणियों में अपने स्टार्टअप आइडियाज और उत्पादों को पेश किया। इस इवेंट का मुख्य उद्देश्य छात्रों को 'एक्सपीरिएंशियल लर्निंग' (अनुभवात्मक शिक्षा) देना था, ताकि वे ग्राहकों की पसंद, सेल्स तकनीक और बिज़नेस मैनेजमेंट को करीब से समझ सकें।

कार्यक्रम के मुख्य जज मिस्टर संजय सोमन रहे। उन्होंने प्रत्येक स्टॉल का बारीकी से निरीक्षण किया और छात्रों को उनके बिज़नेस मॉडल को बेहतर बनाने के लिए कीमती सुझाव दिए। उनके मूल्यांकन ने प्रतिभागियों को भविष्य की व्यावसायिक चुनौतियों के लिए तैयार होने में मदद की।

इस अवसर पर यूनिवर्सिटी के प्रोवोस्ट डॉ. निर्मल शर्मा और रजिस्ट्रार डॉ. विजय मतवाला विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने छात्रों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन युवाओं में 'एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट' को मज़बूत करते हैं और उन्हें आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देते हैं।

 फेस्ट के अंत में विभिन्न श्रेणियों में विजेताओं की घोषणा की गई। निर्णायकों ने छात्रों की रचनात्मकता, नवाचार (Innovation) और व्यावसायिक समझ के आधार पर विजेताओं का चयन किया। छात्रों के बीच इस प्रतियोगिता को लेकर भारी उत्साह देखा गया।

'स्ट्रीट बाज़ार फेस्ट 2026' न केवल एक आयोजन था, बल्कि छात्रों के लिए अपनी प्रतिभा दिखाने का एक बड़ा अवसर था। भगवान महावीर कॉलेज ऑफ़ मैनेजमेंट की इस सफल कोशिश ने साबित कर दिया कि सही मार्गदर्शन और प्लेटफॉर्म मिलने पर आज के छात्र कल के सफल बिज़नेस लीडर बन सकते हैं।

