सूरत : हर्षभाई संघवी के जन्मदिन पर हीराबा का खम्मकार फाउंडेशन की अनूठी पहल, 41 हजार किताबें और साइबर अवेयरनेस बुकलेट वितरित

गुजरात के लोकप्रिय उपमुख्यमंत्री हर्षभाई संघवी के जन्मदिन के अवसर पर हीराबा का खम्मकार फाउंडेशन की ओर से एक व्यापक जनकल्याण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 8 जनवरी 2016 को आयोजित इस विशेष पहल के तहत समाज में शिक्षा, जागरूकता और सुरक्षा की भावना को मजबूत करने के उद्देश्य से कुल 41,000 किताबों का वितरण किया गया।

कार्यक्रम के दौरान बढ़ते साइबर अपराधों को ध्यान में रखते हुए नागरिकों को सतर्क और जागरूक बनाने के लिए 41,000 साइबर अवेयरनेस बुकलेट भी बांटी गईं। इन बुकलेट्स में ऑनलाइन ठगी से बचाव के उपाय, डिजिटल सुरक्षा से जुड़ी अहम जानकारियां और आवश्यक सावधानियों के बारे में विस्तार से बताया गया है, ताकि आम लोग साइबर फ्रॉड से खुद को सुरक्षित रख सकें।

फाउंडेशन की ओर से बताया गया कि यह अभियान केवल किताबें बांटने तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज को ज्ञान और जागरूकता के माध्यम से सशक्त बनाने की एक सतत मुहिम है। शिक्षा के जरिए मानसिक विकास और जागरूकता के जरिए सुरक्षा—इन दोनों उद्देश्यों को साथ लेकर यह पहल समाज के हर वर्ग तक पहुंचने के लिए तैयार की गई है।

हर्षभाई संघवी का जन्मदिन सेवा, करुणा और सद्भावना के भाव के साथ मनाने की यह पहल लोगों के लिए प्रेरणास्रोत बनेगी। फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने कहा कि जनसेवा और समाज कल्याण के प्रति उपमुख्यमंत्री की प्रतिबद्धता को देखते हुए उनके जन्मदिन पर ऐसा आयोजन पूरी तरह सार्थक है। हीराबा का खम्मकार फाउंडेशन द्वारा शुरू किया गया यह अभियान समाज में सकारात्मक संदेश फैलाने के साथ-साथ शिक्षित और जागरूक नागरिकों के निर्माण में अहम भूमिका निभाएगा।