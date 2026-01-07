लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
सूरत

सूरत : हर्षभाई संघवी के जन्मदिन पर हीराबा का खम्मकार फाउंडेशन की अनूठी पहल, 41 हजार किताबें और साइबर अवेयरनेस बुकलेट वितरित

शिक्षा और डिजिटल सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्यभर में जनकल्याण अभियान का आयोजन

On
सूरत : हर्षभाई संघवी के जन्मदिन पर हीराबा का खम्मकार फाउंडेशन की अनूठी पहल, 41 हजार किताबें और साइबर अवेयरनेस बुकलेट वितरित

गुजरात के लोकप्रिय उपमुख्यमंत्री हर्षभाई संघवी के जन्मदिन के अवसर पर हीराबा का खम्मकार फाउंडेशन की ओर से एक व्यापक जनकल्याण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 8 जनवरी 2016 को आयोजित इस विशेष पहल के तहत समाज में शिक्षा, जागरूकता और सुरक्षा की भावना को मजबूत करने के उद्देश्य से कुल 41,000 किताबों का वितरण किया गया।

कार्यक्रम के दौरान बढ़ते साइबर अपराधों को ध्यान में रखते हुए नागरिकों को सतर्क और जागरूक बनाने के लिए 41,000 साइबर अवेयरनेस बुकलेट भी बांटी गईं। इन बुकलेट्स में ऑनलाइन ठगी से बचाव के उपाय, डिजिटल सुरक्षा से जुड़ी अहम जानकारियां और आवश्यक सावधानियों के बारे में विस्तार से बताया गया है, ताकि आम लोग साइबर फ्रॉड से खुद को सुरक्षित रख सकें।

फाउंडेशन की ओर से बताया गया कि यह अभियान केवल किताबें बांटने तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज को ज्ञान और जागरूकता के माध्यम से सशक्त बनाने की एक सतत मुहिम है। शिक्षा के जरिए मानसिक विकास और जागरूकता के जरिए सुरक्षा—इन दोनों उद्देश्यों को साथ लेकर यह पहल समाज के हर वर्ग तक पहुंचने के लिए तैयार की गई है।

हर्षभाई संघवी का जन्मदिन सेवा, करुणा और सद्भावना के भाव के साथ मनाने की यह पहल लोगों के लिए प्रेरणास्रोत बनेगी। फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने कहा कि जनसेवा और समाज कल्याण के प्रति उपमुख्यमंत्री की प्रतिबद्धता को देखते हुए उनके जन्मदिन पर ऐसा आयोजन पूरी तरह सार्थक है। हीराबा का खम्मकार फाउंडेशन द्वारा शुरू किया गया यह अभियान समाज में सकारात्मक संदेश फैलाने के साथ-साथ शिक्षित और जागरूक नागरिकों के निर्माण में अहम भूमिका निभाएगा।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Surat

Related Posts

सूरत : PM-KUSUM योजना के तहत DGVCL का पहला सोलर पावर प्रोजेक्ट RAYZON GREEN द्वारा सफलतापूर्वक कार्यरत

सूरत : PM-KUSUM योजना के तहत DGVCL का पहला सोलर पावर प्रोजेक्ट RAYZON GREEN द्वारा सफलतापूर्वक कार्यरत

सूरत : सुधांशुजी महाराज के सानिध्य में चार दिवसीय विराट भक्ति सत्संग आज से

सूरत : सुधांशुजी महाराज के सानिध्य में चार दिवसीय विराट भक्ति सत्संग आज से

सूरत : श्रीमद् भागवत सप्ताह से पूर्व भव्य कलश यात्रा, भक्तिमय हुआ क्षेत्र

सूरत : श्रीमद् भागवत सप्ताह से पूर्व भव्य कलश यात्रा, भक्तिमय हुआ क्षेत्र

सूरत : बाल्यकाल से ही बच्चों को रामकथा और संस्कृति से जोड़ना आवश्यक: संत कृपाराम महाराज

सूरत : बाल्यकाल से ही बच्चों को रामकथा और संस्कृति से जोड़ना आवश्यक: संत कृपाराम महाराज