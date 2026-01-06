सूरत : CITME एक्सपो में पहली बार पोजीशन एम्ब्रॉयडरी मशीनरी होगी लॉन्च

सरसाना स्थित सूरत इंटरनेशनल एग्ज़िबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित होने जा रहे CITME-2026 एक्सपो में टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए कई ऐतिहासिक और अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का पहली बार अनावरण किया जाएगा। इनमें सबसे प्रमुख है पोजीशन एम्ब्रॉयडरी मशीनरी, जो भारत में पहली बार सूरत में लॉन्च की जाएगी।

चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट निखिल मद्रासी ने बताया कि अब तक एम्ब्रॉयडरी और जेकक्वार्ड फैब्रिक पर पोजीशन एम्ब्रॉयडरी के लिए देश में कहीं भी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वाली मशीनरी उपलब्ध नहीं थी। यह नई मशीनरी हाथ से होने वाले काम और बेड वर्क दोनों को करने में सक्षम होगी। इसके माध्यम से पोजीशन प्रिंटिंग, एम्ब्रॉयडरी, जेकक्वार्ड और शीफ जैसे टेक्सटाइल सेगमेंट के विकास को नई दिशा मिलने की उम्मीद है।

CITME एक्सपो में सिंगल हेड एम्ब्रॉयडरी मशीन पर माया जरदोशी डिवाइस के साथ लाइव डेमो प्रस्तुत किया जाएगा। यह डेमो भारत में पहली बार सूरत में दिखाया जाएगा। इस नई टेक्नोलॉजी की मदद से अब एम्ब्रॉयडरी मशीनों पर पारंपरिक जरदोशी हाथ का काम संभव हो सकेगा। खास बात यह है कि यह डिवाइस डिजाइन की जरूरत के अनुसार जरदोशी को 4 एमएम से 11 एमएम तक ऑटो-कट करता है और यह पूरी तरह ऑटोमैटिक प्रक्रिया है। यह तकनीक फिलहाल भारत में कहीं और उपलब्ध नहीं है।

एम्ब्रॉयडरी बीड्स मशीनरी के लिए बीड्स नायलॉन वायर का अनावरण

CITME प्रदर्शनी में एम्ब्रॉयडरी बीड्स मशीनरी के लिए विशेष रूप से विकसित बीड्स नायलॉन वायर को भी पहली बार भारत में लॉन्च किया जाएगा। इस नायलॉन वायर की खासियत यह है कि 85,000 मीटर लंबाई में इसमें एक भी गांठ नहीं होती। मशीन पर लगाने के बाद इस कोन को करीब दो महीने तक हटाने की आवश्यकता नहीं होती, जबकि पारंपरिक कोन में इस अवधि के दौरान लगभग पांच बार गांठें पड़ जाती हैं और उन्हें बदलना पड़ता है। गांठरहित नायलॉन वायर से एम्ब्रॉयडरी मशीनरी पर लगातार और अधिक प्रोडक्शन संभव होगा, जिससे उत्पादकता और गुणवत्ता दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। CITME-2026 एक्सपो में प्रदर्शित होने वाली ये नई टेक्नोलॉजीज सूरत सहित पूरे देश की टेक्सटाइल और एम्ब्रॉयडरी इंडस्ट्री के लिए मील का पत्थर साबित होने की उम्मीद जताई जा रही है।