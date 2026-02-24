सूरत : सहारा दरवाज़ा स्थित जयश्री राम टेक्सटाइल मार्केट में भीषण आग

सूरत। सूरत के सहारा दरवाज़ा क्षेत्र स्थित जयश्री राम टेक्सटाइल मार्केट में मंगलवार दोपहर अचानक भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। मार्केट की छठी मंजिल (छत) पर बने गोदाम में लगी आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप ले लिया, जिससे आसमान में धुएं के घने गुबार छा गए।

बताया जा रहा है कि गोदाम में बड़ी मात्रा में कपड़ा रखा हुआ था, जो पूरी तरह जलकर राख हो गया। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार लाखों रुपये का माल नष्ट हुआ है। हालांकि किसी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं है।

घटना की सूचना मिलते ही सूरत फायर विभाग की टीमें तत्काल मौके पर पहुंचीं। डिप्टी चीफ फायर ऑफिसर एस.डी. धोबी के अनुसार, शहर के 10 से अधिक फायर स्टेशनों से 18 से ज्यादा फायर इंजन और दमकलकर्मी घटनास्थल पर तैनात किए गए। मानदरवाजा, डुंभाल, घांची शेरी, कतारगाम और पुणा क्षेत्र से भी गाड़ियां बुलाई गईं।

छत चारों ओर से पत्तों से ढकी होने के कारण धुआं बाहर नहीं निकल पा रहा था, जिससे दमकलकर्मियों को अंदर घुसकर आग बुझाने में काफी कठिनाई हुई। आग को फैलने से रोकने के लिए चारों दिशाओं से पानी का छिड़काव किया गया।

करीब डेढ़ घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। फिलहाल कूलिंग प्रक्रिया जारी है ताकि दोबारा आग भड़कने की संभावना को रोका जा सके।

चीफ फायर ऑफिसर बसंत पारीख ने बताया कि दोपहर करीब 12:15 बजे आग लगने की कॉल मिली थी। प्रारंभिक तीन गाड़ियां मौके पर पहुंचीं, लेकिन हालात गंभीर देखते हुए अतिरिक्त बल बुलाया गया। ऑपरेशन के दौरान लिफ्ट में फंसे तीन लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया।

सूरत के मेयर दक्षेश मावाणी ने घटनास्थल का दौरा कर स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने बताया कि फिलहाल आग पर नियंत्रण पा लिया गया है और पूरी रात दो-तीन फायर गाड़ियों को स्टैंडबाय पर रखा जाएगा।

मेयर ने कहा कि प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट आग लगने का संभावित कारण प्रतीत हो रहा है, लेकिन विस्तृत जांच के आदेश दे दिए गए हैं। साथ ही, ट्रैफिक और अतिक्रमण के कारण फायर ब्रिगेड को हुई दिक्कतों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभाग को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

फिलहाल प्रशासन आग लगने के सटीक कारणों की जांच में जुटा है और नुकसान का आकलन किया जा रहा है।