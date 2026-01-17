लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
सूरत

सूरत : संप्रति फाउंडेशन ने AI (आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस) फ्री वर्कशॉप की शुरुआत की

720 छात्रों को सात दिनों तक दी जाएगी AI टूल्स की ट्रेनिंग; मेयर ने युवाओं को 'टेक्नोलॉजी रेडी' बनने के लिए किया प्रोत्साहित

On
सूरत : संप्रति फाउंडेशन ने AI (आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस) फ्री वर्कशॉप की शुरुआत की

सूरत। गुजरात के युवाओं को आधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से सही दिशा, व्यावहारिक मार्गदर्शन और एंटरप्रेन्योरशिप के गुण विकसित करने के उद्देश्य से संप्रति फाउंडेशन ने नवगुरुकुल संस्था के साथ एक महत्वपूर्ण MOU साइन किया है।

इस समझौते के तहत पहले चरण में गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज, सूरत के विद्यार्थियों के लिए AI (आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस) पर आधारित फ्री वर्कशॉप की शुरुआत की गई है।

यह वर्कशॉप 17 जनवरी 2026 से 23 जनवरी 2026 तक आयोजित की जा रही है, जिसमें कुल 720 विद्यार्थियों को 8 घंटे की संरचित ट्रेनिंग के माध्यम से AI की बुनियादी से लेकर व्यावहारिक जानकारी दी जाएगी, ताकि वे आधुनिक तकनीक का अधिकतम और सकारात्मक उपयोग कर सकें।

वर्कशॉप के उद्घाटन अवसर पर संप्रति फाउंडेशन के चेयरमैन श्री नीरवभाई शाह ने अपने स्वागत संबोधन में कहा कि नवगुरुकुल एक प्रतिष्ठित भारतीय संस्था है, जो कम आय वर्ग के युवाओं को टेक्नोलॉजी और लीडरशिप के क्षेत्र में नि:शुल्क और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान कर रही है।

नवगुरुकुल वर्तमान में भारत के पांच राज्यों में कार्यरत है और संप्रति फाउंडेशन के सहयोग से इसे गुजरात, विशेषकर सूरत में लाया गया है। उन्होंने कहा कि इस पहल का पहला चरण आज से शुरू होना सभी के लिए गर्व का विषय है।

उद्घाटन समारोह में सूरत शहर के प्रथम नागरिक, माननीय मेयर ने कहा कि वर्तमान समय में AI टेक्नोलॉजी का ज्ञान युवाओं के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है।

ऐसे कार्यक्रम कॉलेज के विद्यार्थियों को भविष्य के लिए तैयार करने में अहम भूमिका निभाएंगे। उन्होंने युवाओं को एंटरप्रेन्योर और सशक्त बनाने के लिए भविष्य में भी ऐसे आयोजनों की शुभकामनाएं दीं।

इस अवसर पर दिशा फाउंडेशन के फाउंडर श्री दिनेशभाई पटेल ने कहा कि आज AI का उपयोग अनिवार्य हो गया है, लेकिन इसके साथ-साथ टेक्नोलॉजी के दुरुपयोग को रोकने की जिम्मेदारी भी युवाओं की है। उन्होंने पड़ोसी देशों के उदाहरण देते हुए जागरूक और जिम्मेदार टेक्नोलॉजी उपयोग पर ज़ोर दिया।

सूरत डिस्ट्रिक्ट के चीफ पब्लिक प्रॉसिक्यूटर एवं ED के स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर श्री नयनभाई सुखडवाला ने AI के लीगल फील्ड में उपयोग पर प्रकाश डालते हुए बताया कि किस प्रकार सही प्रश्न पूछकर AI को प्रभावी बनाया जा सकता है।

एस.एस. गांधी कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. एस. आर. जोशी ने इस वर्कशॉप के आयोजन के लिए संप्रति फाउंडेशन के चेयरमैन श्री नीरवभाई शाह और नवगुरुकुल संस्था का आभार व्यक्त किया।

नवगुरुकुल की प्रतिनिधि प्राचीबेन शाह ने जानकारी दी कि वर्कशॉप के दौरान इंजीनियरिंग की विभिन्न शाखाओं के अनुसार AI टूल्स का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे विद्यार्थी स्वयं AI आधारित एप्लिकेशन बनाने में सक्षम बन सकें।

कार्यक्रम के अंत में महेंद्र कुमार चोटलिया ने सभी अतिथियों, शिक्षकों और उपस्थितजनों का धन्यवाद ज्ञापित किया।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Surat

Related Posts

ताप्ती वैली इंटरनेशनल स्कूल ने कार्निवल के साथ किया नववर्ष का स्वागत

ताप्ती वैली इंटरनेशनल स्कूल ने कार्निवल के साथ किया नववर्ष का स्वागत

सूरत : लिंबायत जोन में जल आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित, एमएस पाइपलाइन बदलने का कार्य शुरू

सूरत : लिंबायत जोन में जल आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित, एमएस पाइपलाइन बदलने का कार्य शुरू

सूरत : सूरत में सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान के खिलाफ सख्त कार्रवाई

सूरत : सूरत में सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान के खिलाफ सख्त कार्रवाई

सूरत : महुवा तालुका में किसान सूर्योदय योजना का कार्य हुआ पूर्ण

सूरत : महुवा तालुका में किसान सूर्योदय योजना का कार्य हुआ पूर्ण