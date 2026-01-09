लोकतेज WhatsApp channel
सूरत

सूरत : वीएनएसजीयू में ‘अंडर-11 एथलेटिक्स मीट सीजन 4.0’ का शुभारंभ

12 जनवरी तक चलने वाली प्रतियोगिता में अंडर-9 और अंडर-11 आयु वर्ग के खिलाड़ी 11 खेलों में दिखा रहे हैं प्रतिभा

चिल्ड्रन्स रिसर्च यूनिवर्सिटी, गांधीनगर की ओर से वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी (VNSGU) में ‘अंडर-11 एथलेटिक्स मीट सीजन 4.0’ का भव्य शुभारंभ किया गया। 9 से 12 जनवरी तक चलने वाली इस एथलेटिक्स मीट का मुख्य उद्देश्य राज्य के युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना और उनके भीतर छिपी खेल प्रतिभा को वैज्ञानिक पद्धति से सामने लाना है।

उद्घाटन अवसर पर वीएनएसजीयू के कुलपति डॉ. किशोर सिंह चावड़ा ने राज्य सरकार की खेल प्रोत्साहन नीति की सराहना करते हुए कहा कि जब देश ओलंपिक की गंभीर तैयारी कर रहा है, ऐसे समय में अंडर-11 एथलेटिक्स मीट भविष्य के ओलंपिक स्तर के खिलाड़ियों को तैयार करने में अहम भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए कम उम्र से ही सही मार्गदर्शन और अवसर देना अत्यंत आवश्यक है, जिससे आने वाले समय में उत्कृष्ट खिलाड़ी तैयार हो सकें। 

इस प्रतियोगिता में अंडर-9 और अंडर-11 के दो आयु वर्गों के लिए बालक और बालिकाओं की अलग-अलग श्रेणियों में कुल 11 स्पर्धाओं का आयोजन किया गया है। इनमें 60 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर दौड़, बाधा दौड़, टेनिस बॉल थ्रो, मेडिसिन बॉल थ्रो, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, लॉन्ग जंप, हाई जंप और जेवलिन थ्रो शामिल हैं। प्रतियोगिता के पहले दिन अंडर-11 बालिकाओं की विभिन्न स्पर्धाओं में राज्य के अलग-अलग स्कूलों से आए 982 छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

आयोजकों के अनुसार, 10 जनवरी को अंडर-9 बालकों की स्पर्धाएं आयोजित की जाएंगी, जबकि रविवार को अंडर-11 बालक और अंडर-9 बालिकाओं की प्रतियोगिताएं होंगी। प्रतियोगिता में विजेता बनने वाले कुल 1,056 विद्यार्थियों को 22 लाख रुपये की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। साथ ही, उन्हें स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गुजरात द्वारा आयोजित DLSS (डिस्ट्रिक्ट लेवल स्पोर्ट्स स्कूल) प्रवेश परीक्षा में सीधे बैठने का अवसर मिलेगा।

इस अवसर पर चिल्ड्रन्स रिसर्च यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉ. टी.एस. जोशी, एन.जे. ग्रुप के को-फाउंडर एवं प्रमोटर नीरज चोकसी सहित बड़ी संख्या में विद्यार्थी, शिक्षक और अभिभावक उपस्थित रहे।

