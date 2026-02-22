सूरत : आचार्य विजय यशोवर्मा सूरीश्वरजी के गच्छाधिपति पदप्रधान समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री

सूरत। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने वेसु स्थित बलार फार्म में आयोजित आचार्य भगवंत विजय यशोवर्मा सूरीश्वरजी महाराज के गच्छाधिपति पदप्रधान समारोह में भाग लेकर नव-नियुक्त गच्छाधिपति का यशतिलक किया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी तथा केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल की प्रेरणादायी उपस्थिति रही।

समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने आचार्य यशोवर्मा सूरीश्वरजी की 63 वर्षों की दीक्षा यात्रा को संपूर्ण मानव समाज के लिए प्रेरणादायी बताया। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जीवन में अनेक कार्यक्रमों में शामिल होना पड़ता है, किंतु कुछ अवसर आत्मिक आनंद प्रदान करते हैं और यह समारोह उन्हीं में से एक है।

मुख्यमंत्री ने वर्ष 1965 में अल्पायु में दीक्षा ग्रहण करने के बाद आचार्य द्वारा देशभर में किए गए आध्यात्मिक प्रवास, समाज सेवा और समाज सुधार के कार्यों की सराहना की। उन्होंने विशेष रूप से बच्चों, युवाओं और परिवारों के लिए आयोजित विभिन्न शिविरों को सामाजिक जागरूकता और संस्कार निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण बताया।

उन्होंने कहा कि भौतिक सुखों की दौड़ में वास्तविक आनंद खो जाता है, जबकि संयमित और संतत्वपूर्ण जीवन ही सच्चे और स्थायी सुख का मार्ग है। मुख्यमंत्री ने सभी नागरिकों से धर्म से जुड़े रहने और जीवन में शांति व दुर्लभ आनंद प्राप्त करने का आह्वान किया।

उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि सूरत की पावन भूमि पर जैनाचार्य अभयदेवसूरी एवं विजय यशोवर्मसूरीश्वरजी के मार्गदर्शन से हजारों लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आया है। उन्होंने कहा कि आचार्यों ने केवल जैन समाज ही नहीं, बल्कि अन्य समुदायों को भी नई दिशा देने का कार्य किया है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री ने नव-गच्छाधिपति के भाल पर विजय तिलक लगाकर शुभकामनाएं दीं। पूज्य गच्छाधिपति आचार्य भगवंत श्री अभयदेवसूरिजी महाराज की आज्ञा से पारंपरिक विधि-विधान के साथ मंत्रोच्चार कर नए गच्छाधिपति को पदवी प्रदान की गई।

समारोह में आचार्य यशोवर्मा सूरीश्वरजी के जीवन पर आधारित पुस्तक ‘श्रद्धेय गुरुदेवश्री’ का भी विमोचन किया गया।

कार्यक्रम में महाराष्ट्र सरकार के मंत्री मंगलप्रभात लोढ़ा, विधायक मनुभाई पटेल, संदीपभाई देसाई, संगीताबेन पाटिल, मेयर दक्षेश मावानी, जिला कलेक्टर सौरभ पारधी, म्युनिसिपल कमिश्नर एम. नागराजन, पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोत, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन राजन पटेल, शहर संगठन अध्यक्ष परेश पटेल सहित अनेक जनप्रतिनिधि, जैन साधु-संत और बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे।