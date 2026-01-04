सूरत : दीन सहायक विद्या मंदिर बमरोली में बच्चों के लिए आनंद मेला एवं फन फेयर का हुआ आयोजन

हिन्दू सनातन पब्लिक सेवा चेरीटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित दीन सहायक विद्या मंदिर, निशुल्क शिक्षा केंद्र, बमरोली में रविवार, 4 जनवरी 2026 को आनंद मेला एवं फन फेयर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत संस्था के संस्थापक पंडित गिरिजा शंकर उपाध्याय द्वारा दीप प्रज्वलन एवं वैदिक मंत्रोच्चार के साथ की गई, जिसके पश्चात मेले का शुभारंभ हुआ।

आनंद मेले में विद्यालय के बच्चों ने अपने-अपने घरों से विभिन्न प्रकार के व्यंजन तैयार कर लाए और आकर्षक स्टॉल लगाए। इनमें पानीपुरी, भेलपुरी, नूडल्स, पिज़्ज़ा, मंचूरियन, आलू पूरी, चाय, कॉफी, दूध, पकोड़ा, समोसा, जलेबी, लड्डू, खमन, पॉपकॉर्न, पास्ता और पावभाजी सहित अनेक स्वादिष्ट नाश्ते शामिल थे।

स्टॉल लगाने वाले बच्चों में अंशिका, अनामिका, नितेश, आदर्श, साक्षी, अंश, रागिनी, सिद्धि, अयांश, कनक मोदी और अनुष्का प्रमुख रहे। पूरे कार्यक्रम का संचालन शिक्षक आदित्य यादव एवं आरती विश्वकर्मा द्वारा किया गया।

संस्था के प्रमुख पंडित गिरिजा शंकर उपाध्याय ने बताया कि इस प्रकार के आयोजन बच्चों को व्यावहारिक रूप से अर्थशास्त्र और धन के सही उपयोग की समझ प्रदान करते हैं। ऐसे कार्यक्रमों से बच्चों में आत्मविश्वास, स्वमान और उत्साह का विकास होता है तथा भविष्य के लिए उन्हें महत्वपूर्ण जीवन कौशल सीखने का अवसर मिलता है। उन्होंने कहा कि नन्हे-मुन्ने बच्चों का उत्साह और सक्रिय सहभागिता सराहनीय रही और यह आयोजन बच्चों के सर्वांगीण विकास की दिशा में एक प्रेरणादायक पहल है।