सूरत में भारत की सबसे बड़ी इंटर क्लब और इंटर स्कूल ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन

सूरत। गुजरात ही नहीं, बल्कि पूरे देश की सबसे बड़ी इंटर क्लब और इंटर स्कूल ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन सूरत में होने जा रहा है। डायनेमिक वॉरियर संस्था के चीफ कोच पमीर योगेशभाई शाह के मार्गदर्शन में यह भव्य ताइक्वांडो चैंपियनशिप आगामी 16, 17 और 18 जनवरी को आयोजित की जाएगी।

वीआईपी रोड स्थित सुकून टर्फ में आयोजित होने वाली तीन दिवसीय प्रतियोगिता में सूरत शहर के लगभग 1800 से 2000 बच्चे भाग लेंगे। यह चैंपियनशिप विशेष रूप से सूरत शहर के लिए इंटर स्कूल और इंटर क्लब स्तर की होगी, जिसमें बाहरी शहरों के खिलाड़ी नहीं, बल्कि केवल सूरत के बच्चे ही अपने कौशल का प्रदर्शन करेंगे।

पमीर शाह ने बताया कि ताइक्वांडो एक ओलंपिक खेल है और वर्तमान में सूरत देश में इसका एक बड़ा हब बनता जा रहा है। नए टैलेंट की पहचान करने के साथ-साथ प्रशिक्षण ले रहे बच्चों के कौशल को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह चैंपियनशिप बेहद महत्वपूर्ण साबित होगी।

प्रतियोगिता के दौरान प्रतिदिन सुबह 9:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक मुकाबले आयोजित किए जाएंगे। शहर के खेल प्रेमी नागरिकों को इस प्रतियोगिता को देखने के लिए विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है।

पमीर शाह ने सूरत के अभिभावकों और बच्चों को संदेश देते हुए कहा कि आज के समय में बच्चों का अधिकांश समय मोबाइल और गैजेट्स में व्यतीत हो रहा है। इसके बजाय यदि वे ताइक्वांडो जैसी गतिविधियों को अपनाएं, तो न केवल खेल में आगे बढ़ेंगे बल्कि आत्मरक्षा (सेल्फ डिफेंस) सीखेंगे और उनकी सेहत, फिटनेस तथा आत्मविश्वास में भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

उल्लेखनीय है कि डायनेमिक वॉरियर संस्था वर्ष 2011 से सूरत में सक्रिय है। वर्तमान में सूरत में संस्था के 12 सेंटर संचालित हो रहे हैं, जहां 1800 से अधिक बच्चों को ताइक्वांडो का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके अलावा शहर की लगभग 40 स्कूलों में ताइक्वांडो की कक्षाएं भी चलाई जा रही हैं।

संस्था की सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में अब तक 4 बच्चों ने एशियन चैंपियनशिप में पदक जीतकर सूरत का नाम रोशन किया है, जिन्हें गुजरात सरकार की ओर से 10-10 लाख रुपये का प्रोत्साहन पुरस्कार भी दिया गया है।

इसके साथ ही हर वर्ष 25 से अधिक बच्चे वर्ल्ड और एशियन चैंपियनशिप में सूरत की ओर से भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 200 से अधिक बच्चे पदक विजेता बन चुके हैं।

यह भव्य चैंपियनशिप सूरत के लिए खेल जगत में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी।