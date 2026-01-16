सूरत : चैंबर की लेडीज़ विंग ने आयोजित किया नेशनल विमेंस कॉन्क्लेव 2026, महिलाओं को मिला प्रेरणा और मार्गदर्शन

सूरत।सूरत में महिलाओं के सशक्तिकरण और नेतृत्व क्षमता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सदर्न गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की लेडीज़ विंग द्वारा शुक्रवार, 16 जनवरी 2026 को प्लैटिनम हॉल, सरसाना में नेशनल विमेंस कॉन्क्लेव 2026 का भव्य आयोजन किया गया।

इस कॉन्क्लेव में महिलाओं, प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स को शिक्षा, करियर, आत्मनिर्भरता और सामाजिक जिम्मेदारियों पर प्रेरणादायी मार्गदर्शन दिया गया।

कार्यक्रम में गुजराती सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री श्रीमती वंदना पाठक, जानी-मानी मोटिवेशनल स्पीकर श्रीमती अंकिता मुलानी, सूरत की डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस श्रीमती शेफाली बरवाल (IPS) और एंटरप्रेन्योर श्रीमती हिमानी भुवा ने अपने अनुभव साझा किए।

इस अवसर पर भारत सरकार की पूर्व केंद्रीय कपड़ा एवं रेलवे राज्य मंत्री श्रीमती दर्शना जरदोश भी विशेष रूप से उपस्थित रहीं और उन्होंने महिलाओं को आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनने के लिए प्रेरित किया।

चैंबर के प्रेसिडेंट श्री निखिल मद्रासी ने अपने स्वागत भाषण में कहा कि नेशनल विमेंस कॉन्क्लेव महिलाओं को आत्मविश्वास, ज्ञान और प्रेरणा देने का एक सशक्त मंच है।

वहीं वाइस प्रेसिडेंट श्री अशोक जीरावाला ने कहा कि महिलाएं आज शिक्षा, उद्योग और व्यापार के हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं और ऐसे मंच उन्हें आगे बढ़ने की दिशा दिखाते हैं।

लेडीज़ विंग की चेयरपर्सन श्रीमती मयूरीबेन मेवावाला ने बताया कि यह कॉन्क्लेव महिलाओं को अपनी आंतरिक शक्ति पहचानने और उसे सही दिशा देने का अवसर प्रदान करता है, जिससे वे और अधिक सशक्त बन सकें।

अपने संबोधन में अभिनेत्री वंदना पाठक ने कहा कि जुनून के साथ किया गया हर काम सफलता और संतोष देता है। उन्होंने शिक्षा के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि सीखने की प्रक्रिया जीवनभर चलती रहती है। उन्होंने गुजराती सिनेमा के वर्तमान दौर को “गोल्डन पीरियड” बताते हुए कहा कि आज की फिल्में समाज को सकारात्मक दिशा देने का काम कर रही हैं।

मोटिवेशनल स्पीकर अंकिता मुलानी ने A से Z तक जीवन के मूल मंत्र समझाते हुए Aim, Belief, Discipline और Effort जैसे मूल्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, अरुणिमा सिन्हा और कल्पना सरोज जैसी हस्तियों के उदाहरण देकर युवाओं में आत्मविश्वास जगाया।

IPS अधिकारी श्रीमती शेफाली बरवाल ने कहा कि शिक्षा और अवसर मिलना अपने आप में सौभाग्य है, जिसका पूरा उपयोग करना चाहिए। उन्होंने महिला पुलिस की भूमिका, 112 हेल्पलाइन और साइबर क्राइम के प्रति जागरूकता पर भी जोर दिया।

एंटरप्रेन्योर हिमानी भुवा ने महिलाओं को छोटे कदमों से शुरुआत कर लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध रहने की सलाह दी। उन्होंने एक लाख महिलाओं को एंटरप्रेन्योर बनाने के अपने संकल्प की भी जानकारी दी।

कॉन्क्लेव में चैंबर के पूर्व प्रेसिडेंट श्री विजय मेवावाला, ऑनरेरी मिनिस्टर श्री बिजल जरीवाला, ऑनरेरी ट्रेज़रर CA मितेश मोदी, सूरत की पूर्व मेयर श्रीमती हेमालीबेन बोघावाला सहित बड़ी संख्या में महिला उद्यमी, प्रोफेशनल्स और छात्राएं मौजूद रहीं।

कार्यक्रम के अंत में लेडीज़ विंग की वाइस चेयरपर्सन श्रीमती अल्पाबेन मद्रासी ने सभी अतिथियों और प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया।