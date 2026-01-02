सूरत : SVNIT पूर्व छात्रों का 21वां ग्रैंड एनुअल कन्वेंशन सम्पन्न, करोड़ों के डोनेशन की घोषणाएं

सूरत। देश के प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थानों में शामिल सरदार वल्लभभाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (SVNIT) के पूर्व छात्रों का 21वां ग्रैंड एनुअल कन्वेंशन SVNIT परिसर में भव्य रूप से आयोजित किया गया। इस अवसर पर देश-विदेश से सैकड़ों पूर्व छात्र, इंजीनियर और विशिष्ट अतिथि सूरत पहुंचे।

कन्वेंशन के दौरान संस्थान के विकास के लिए बड़े पैमाने पर डोनेशन की घोषणाएं की गईं। अमेरिका निवासी अरविंदभाई लापसीवाला ने नए क्लासरूम कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए ₹25 करोड़ का योगदान देने की घोषणा की।

SVNITAA के एक्टिंग प्रेसिडेंट भद्रेशभाई शाह ने मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की नई बिल्डिंग के लिए ₹5 करोड़ डोनेट करने की घोषणा की। वहीं ‘LN’ इंस्टीट्यूट के नवीन माहेश्वरी ने फूड कोर्ट के लिए ₹51 लाख का दान दिया। इसके अलावा कई अन्य छोटे-बड़े डोनेशन भी अनाउंस किए गए।

गौरतलब है कि 1961 में स्थापित SVNIT, गुजरात राज्य का एकमात्र नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, जिसे पहले सरदार वल्लभभाई रीजनल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (SVRCET) के नाम से जाना जाता था। बीते 65 वर्षों में यहां से 50 हजार से अधिक इंजीनियर शिक्षा प्राप्त कर देश और दुनिया में सेवाएं दे रहे हैं। SVNIT के पूर्व छात्र संघ (SVNITAA) की स्थापना लगभग 25 वर्ष पूर्व की गई थी।

कन्वेंशन के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में डॉ. अरविंद लापसीवाला (यूएसए), विशिष्ट अतिथि श्री संजय कौल (आईएएस, गिफ्ट सिटी) सहित SVNITAA के वर्तमान और पूर्व पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान क्लासरूम कॉम्प्लेक्स, फूड कोर्ट और अन्य प्रोजेक्ट्स के डोनर्स को सम्मानित किया गया तथा वार्षिक कन्वेंशन सोवेनियर का विमोचन किया गया। चार मेधावी छात्रों को ट्रिपल “A” अवॉर्ड से भी सम्मानित किया गया।

अगले दिन 1976 बैच के छात्रों का 50वां गोल्डन जुबली समारोह और 25 वर्ष पूर्ण करने वाले बैच का सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन आयोजित किया गया। इस दो दिवसीय आयोजन ने SVNIT की शैक्षणिक विरासत, पूर्व छात्रों के योगदान और भावनात्मक जुड़ाव को एक बार फिर मजबूती से दर्शाया।