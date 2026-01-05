सूरत : एस. डी. प्लैनेट्स का वार्षिक उत्सव धूमधाम से संपन्न

एस. डी. प्लैनेट्स का वार्षिक फंक्शन शनिवार, 3 जनवरी 2026 को उत्साह और उल्लास के साथ आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम छोटे बच्चों के जोश, उभरती प्रतिभा और रचनात्मकता का भव्य उत्सव रहा, जिसमें करीब 500 विद्यार्थियों ने भाग लिया और 2,000 से अधिक दर्शकों ने कार्यक्रम का आनंद लिया। पूरे आयोजन में ऊर्जा, अनुशासन और मासूम प्रतिभा की झलक देखने को मिली।

कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि कुमार अभिषेक (कमांडेंट चीफ, एयरपोर्ट सिक्योरिटी ऑफिसर), चेयरमैन कैलाश जैन, ट्रस्टी आनंद जैन, अशोक जैन, प्रिंसिपल चेतन दालवाला एवं सभी विंग्स के हेड्स द्वारा दीप प्रज्वलन और प्रार्थना के साथ किया गया। इस अवसर पर प्री-प्राइमरी विभाग की प्रमुख श्रीमती दीपशिखा भट्टाचार्य ने स्कूल के स्टैंडर्ड-आधारित नियोजित पाठ्यक्रम, गतिविधियों और आधुनिक सुविधाओं की जानकारी अभिभावकों और दर्शकों को दी।

कार्यक्रम की विशेष आकर्षण नवकार मंत्र, गणेश वंदना और कृष्ण लीला थीम पर आधारित भावनात्मक प्रस्तुतियां रहीं। इसके अंतर्गत कृष्ण जन्मोत्सव, बाल लीला और रास लीला की मनमोहक झलकियों ने दर्शकों का दिल जीत लिया। कविताओं, गीतों, नृत्य और प्रभावशाली भाषणों के माध्यम से बच्चों ने अपनी बहुआयामी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। विद्यार्थियों ने न केवल अपनी व्यक्तिगत क्षमताएं दर्शाईं, बल्कि टीमवर्क और अनुशासन का भी उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया।

चेयरमैन, प्रिंसिपल एवं हेडमिस्ट्रेस ने विद्यार्थियों को आशीर्वाद देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं। वहीं अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधन और शिक्षकों की पूरे वर्ष की मेहनत की सराहना करते हुए सकारात्मक प्रतिक्रिया दी।

उल्लेखनीय है कि वार्षिक फंक्शन के साथ-साथ स्कूल द्वारा आयोजित अन्य गतिविधियां भी अभिभावकों के लिए बच्चों के सर्वांगीण विकास को देखने का माध्यम बनती हैं। अपने नन्हे बच्चों को मंच पर आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुति देते देख अभिभावक गर्व और खुशी से अभिभूत नजर आए। धार्मिक एकता और रचनात्मकता के संगम के रूप में यह वार्षिक उत्सव सभी के लिए एक यादगार अनुभव बन गया।