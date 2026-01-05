सूरत : महुवा तालुका में किसान सूर्योदय योजना का कार्य हुआ पूर्ण

राज्य सरकार की किसान-उन्मुख महत्वाकांक्षी “किसान सूर्योदय योजना” के तहत सूरत जिले के महुवा तालुका में कृषि बिजली आपूर्ति को लेकर बड़ी उपलब्धि दर्ज की गई है। तालुका के शेष गांवों में दिन के समय कृषि बिजली आपूर्ति की औपचारिक शुरुआत के साथ ही महुवा तालुका में इस योजना का कार्य अब पूरी तरह से पूरा हो गया है।

अब तक महुवा तालुका में 66 केवी बामनिया और 66 केवी भीमपोर सबस्टेशन से जुड़े कृषि फीडरों में दो पारियों में बिजली आपूर्ति की जाती थी। जेटको (GETCO) द्वारा करीब 25 लाख रुपये की लागत से लाइन सुदृढ़ीकरण कार्य पूरा किए जाने के बाद, महुवा विधानसभा के विधायक मोहनभाई ढोडिया के करकमलों से कुल 11 एग्रीकल्चरल (A.G.) फीडरों को दिन में बिजली आपूर्ति के लिए आधिकारिक रूप से चालू किया गया।

66 केवी बामनिया सबस्टेशन से जुड़े कुल 7 ए.जी. फीडर—जेरवावरा, कांकरिया, भगवानपुरा, कढैया, बारताड, पुना और नेवानिया—के माध्यम से अब 18 लाभार्थी गांवों के 2,595 कृषि उपभोक्ताओं को दिन के समय नियमित बिजली आपूर्ति मिलेगी। वहीं, 66 केवी भीमपोर सबस्टेशन से जुड़े 4 ए.जी. फीडर—हटुका, कुंभिया, बहेज और खाखर—से 16 गांवों के लगभग 600 कृषि उपभोक्ताओं को दिन में बिजली उपलब्ध कराई जाएगी।

इस प्रकार महुवा तालुका के कुल 34 गांवों के 3,500 से अधिक किसानों को अब खेती के लिए दिन में बिजली मिलेगी। इससे किसानों को रात में खेतों में जाने की मजबूरी से राहत मिलेगी, जंगली जानवरों के हमले और दुर्घटनाओं का खतरा कम होगा तथा कृषि कार्य अधिक सुरक्षित, नियोजित और प्रभावी ढंग से किया जा सकेगा। जेटको ने इस परियोजना पर कुल लगभग 80 लाख रुपये का निवेश किया है।

इस अवसर पर जेटको के सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर पी.एन. पटेल, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जे.टी. पटेल, डीजीवीसीएल के अधिकारी, लाभार्थी गांवों के सरपंच, जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीण अग्रणी उपस्थित रहे।