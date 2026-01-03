सूरत : सुवाली बीच पर 9 से 11 जनवरी तक तीन दिवसीय ‘सुवाली बीच फेस्टिवल–2026’ का आयोजन

राज्य सरकार द्वारा तटीय पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गुजरात टूरिज्म कॉर्पोरेशन और सूरत जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में 9 से 11 जनवरी तक सूरत के पास सुवाली बीच पर तीन दिवसीय ‘सुवाली बीच फेस्टिवल–2026’ का आयोजन किया जाएगा। फेस्टिवल की योजना और तैयारियों को लेकर विधायक संदीपभाई देसाई की उपस्थिति में जिला कलेक्टर डॉ. सौरभ पारधी की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।

सुवाली बीच फेस्टिवल का उद्घाटन 9 जनवरी को शाम 5 बजे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल द्वारा उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी की विशेष मौजूदगी में किया जाएगा। इस अवसर पर समुद्र तट को सांस्कृतिक, मनोरंजन और पर्यटन गतिविधियों से जीवंत किया जाएगा।

बैठक में विधायक संदीपभाई देसाई ने कहा कि राज्य सरकार और जिला-तालुका प्रशासन द्वारा सुवाली बीच को एक प्रमुख टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने, कोस्टल टूरिज्म को प्रोत्साहन देने, स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित करने तथा बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से इस बीच फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि तीनों दिन पर्यटकों की सुविधा के लिए सुवाली आने-जाने हेतु सिटी बसों और एसटी बसों की विशेष व्यवस्था की जाएगी।

जिला कलेक्टर डॉ. सौरभ पारधी ने बैठक में तैयारियों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने सुरक्षा के मद्देनजर फायर ब्रिगेड, तैराकों, एम्बुलेंस और स्वास्थ्य टीम को तैनात रखने, साथ ही सुवाली बीच की ओर जाने वाली सभी सड़कों पर ट्रैफिक रेगुलेशन, पार्किंग और अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

फेस्टिवल के दौरान पर्यटकों के लिए ऊंट और घोड़े की सवारी, एडवेंचर स्पोर्ट्स, क्राफ्ट स्टॉल, फूड कोर्ट, फोटो कॉर्नर (सेल्फी पॉइंट), देसी और पारंपरिक खेल, बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट ज़ोन तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की विशेष व्यवस्था रहेगी। फूड कोर्ट में लगभग 125 स्टॉल लगाए जाएंगे, जहां नागली की डिश, डांगी डिश, उंबाडियू सहित पारंपरिक और नवाचार से जुड़े व्यंजनों का स्वाद लिया जा सकेगा।

सुवाली बीच फेस्टिवल में गुजरात के प्रसिद्ध गायक अपनी प्रस्तुतियों से दर्शकों का मनोरंजन करेंगे। 9 जनवरी को शाम 6.30 बजे ओसमान मीर और आमिर मीर, 10 जनवरी को शाम 7.00 बजे भूमि त्रिवेदी तथा 11 जनवरी को शाम 7.00 बजे सांत्वनी त्रिवेदी अपनी संगीतमय प्रस्तुतियां देंगी।

गौरतलब है कि यह फेस्टिवल परिवार और दोस्तों के साथ समुद्र तट के खूबसूरत माहौल में मनोरंजन, संस्कृति, संगीत और स्वाद का अनोखा संगम प्रस्तुत करेगा। बैठक में जिला विकास अधिकारी श्रीमती शिवानी गोयल, डिप्टी कमिश्नर (ज़ोन-7) शेफाली बरवाल, प्रांतीय अधिकारी पार्थ तलसानिया, उप कलेक्टर (प्रोटोकॉल) ए.पी. गोहिल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।