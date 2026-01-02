लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
सूरत

सूरत की नन्ही शतरंज स्टार आराध्या पटावरी ने रचा इतिहास, नेशनल चैंपियनशिप में हासिल किया चौथा स्थान

On
सूरत की नन्ही शतरंज स्टार आराध्या पटावरी ने रचा इतिहास, नेशनल चैंपियनशिप में हासिल किया चौथा स्थान

सूरत। शहर की उभरती शतरंज प्रतिभा और डीपीएस सूरत की कक्षा 2 की छात्रा आराध्या पटावरी  ने शतरंज के खेल में अपने दांवपेच से पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है।

गुजरात राज्य अंडर-9 गर्ल्स चेस चैम्पियनशिप में पहला स्थान हासिल करने के बाद, आराध्या ने अब राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी सफलता का परचम लहराया है।

गुवाहाटी में आयोजित नेशनल अंडर-9 गर्ल्स चेस चैंपियनशिप में आराध्या ने देश भर के दिग्गज खिलाड़ियों को कड़ी टक्कर देते हुए चौथा स्थान हासिल कर सूरत और पूरे गुजरात राज्य का नाम रोशन किया है।

आराध्या  के पिता सौरभ पटावरी और माता अंकिता पटावरी  अपनी बेटी आराध्या की सफलता पर बहुत ही गौरव की अनुभूति कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि आराध्या ने छोटी उम्र में असाधारण कौशल का परिचय दिया है।

इससे पहले आराध्या ने अहमदाबाद में आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में शीर्ष स्थान हासिल किया था। प्रतियोगिता के दौरान आराध्या के आक्रामक लेकिन संतुलित मूव, सूझबूझ भरी रणनीति और निर्णायक क्षणों में उनके शांत स्वभाव ने उन्हें खिताब का प्रबल दावेदार बनाए रखा। आराध्या की इस शानदार उपलब्धि से स्कूल और उनके परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई है।

उल्लेखनीय है कि आराध्या का बड़ा भाई शौर्य पटावरी भी शतरंज का खिलाड़ी है एवं मेंटल मैथ्स में एशिया-इंडिया बुक ऑफ़ रिकॉर्ड हासिल कर चूका है और विभिन्न प्रतियोगिताओं में कीर्तिमान स्थापित कर चुका है, जो आराध्या के लिए निरंतर प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है।

पूरा पटावरी एवं ननिहाल बैद परिवार हमेशा से आराध्या का मनोबल बढ़ाता रहा हैं। नन्ही आराध्या की यह राष्ट्रीय सफलता आने वाले समय में अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों की एक मजबूत नींव साबित होगी।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Surat PNN

Related Posts

सूरत :  नेशनल टैक्स कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन, टैक्सेशन की चुनौतियों और तकनीक पर हुआ मंथन

सूरत :  नेशनल टैक्स कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन, टैक्सेशन की चुनौतियों और तकनीक पर हुआ मंथन

सूरत : जन्मदिन मनाने का अनूठा अंदाज,ध्येय इजारदार के 19वें जन्मदिन पर 1200 मरीजों को बांटी फूड किट

सूरत : जन्मदिन मनाने का अनूठा अंदाज,ध्येय इजारदार के 19वें जन्मदिन पर 1200 मरीजों को बांटी फूड किट

सूरत : अग्रवाल हेल्थ सेंटर पर निःशुल्क हेल्थ व नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन

सूरत : अग्रवाल हेल्थ सेंटर पर निःशुल्क हेल्थ व नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन

सूरत जिला माहेश्वरी सभा का लिवर हेल्थ चेकअप कैंप सफल

सूरत जिला माहेश्वरी सभा का लिवर हेल्थ चेकअप कैंप सफल