सूरत : बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से सूरत में बिहार विकास परिषद की औपचारिक भेंट

रविवार को सूरत प्रवास पर आए बिहार राज्य के राज्यपाल महामहिम आरिफ मोहम्मद खान से सूरत के सर्किट हाउस में बिहार विकास परिषद के पदाधिकारियों ने औपचारिक मुलाकात की। इस दौरान परिषद की ओर से महामहिम राज्यपाल का स्मृति चिन्ह भेंट कर, अंगवस्त्र एवं पुष्पहार से हार्दिक स्वागत और सम्मान किया गया।

भेंट के दौरान परिषद के पदाधिकारियों ने सूरत से बिहार के प्रमुख शहरों, विशेषकर पटना और दरभंगा के लिए किसी भी प्रकार की सीधी विमान सेवा उपलब्ध न होने की जानकारी महामहिम राज्यपाल को दी। इस तथ्य को जानकर राज्यपाल ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए चिंता जाहिर की कि सूरत एवं आसपास के क्षेत्रों में लगभग 6 से 7 लाख बिहारवासी निवास करते हैं, इसके बावजूद सीधी विमान सेवा का अभाव है।

परिषद के प्रतिनिधियों की बातों को गंभीरता से संज्ञान में लेते हुए महामहिम आरिफ मोहम्मद खान ने आश्वासन दिया कि सूरत से बिहार के लिए सीधी विमान सेवा शुरू कराने हेतु वे शीघ्र ही आवश्यक स्तर पर प्रयास करेंगे। इस अवसर पर बिहार विकास परिषद के चेयरमैन के. के. शर्मा, संयोजक सुनील मिश्रा, अध्यक्ष धर्मेश सिंह, उपाध्यक्ष अमलेश सिंह तथा सचिव निरंजन अग्रवाल उपस्थित रहे।