सूरत : AM/NS India ने कौशल विकास कार्यक्रम और ‘बेटी पढ़ाओ’ स्कॉलरशिप पहल की शुरुआत की

हजीरा–सूरत, गुजरात, दिसंबर 20, 2025: आर्सेलरमित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया (AM/NS India) — आर्सेलरमित्तल और निप्पॉन स्टील के संयुक्त उपक्रम — ने आज स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दो महत्वपूर्ण पहलों की घोषणा की।

AMNS टाउनशिप में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के दौरान, AM/NS India ने सरदार वल्लभभाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (SVNIT), सूरत के साथ ‘ स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रेनिंग इनिशिएटिव’ शुरू करने हेतु एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए। यह अनूठा कार्यक्रम सूरत के स्थानीय इंजीनियरिंग स्नातकों को उद्योग के लिए तैयार करने पर केंद्रित है।

इसी अवसर पर, AM/NS India ने हजीरा और आसपास के गांवों की 872 बेटियों को ‘बेटी पढ़ाओ’ स्कॉलरशिप प्रदान की, जो सूरत क्षेत्र में शिक्षा सहायता के क्षेत्र में एक नया मील का पत्थर है।

इस कार्यक्रम में श्री मुकेशभाई पटेल, माननीय विधायक, ओलपाड विधानसभा; श्री संदीपभाई देसाई, माननीय विधायक, चोर्यासी विधानसभा ; वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, स्थानीय संस्थाओं के प्रतिनिधि, AM/NS India की वरिष्ठ नेतृत्व टीम और SVNIT के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। इसके अतिरिक्त, हजीरा तटीय क्षेत्र की 872 बालिकाएं अपने माता-पिता के साथ स्कॉलरशिप प्राप्त करने के लिए उपस्थित थीं।

स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रेनिंग इनिशिएटिव के बारे में

यह 12-महीने का प्रमाणपत्र आधारित कार्यक्रम SVNIT, सूरत के सहयोग से तैयार किया गया है। इसके अंतर्गत मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के डिप्लोमा तथा B.E./B.Tech स्नातकों को व्यावहारिक कौशल, औद्योगिक सुरक्षा की समझ और गुणवत्ता नियंत्रण मानकों का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

इस प्रशिक्षण का उद्देश्य उद्योग की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल विकसित करना है, जिसके अंतर्गत AM/NS India और SVNIT द्वारा प्लांट ऑपरेशन, मेंटेनेंस, क्वालिटी और सेफ्टी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में रोजगार-योग्यता विकसित कर प्रमाणपत्र प्रदान किए जाएंगे।

बेटी पढ़ाओ’ स्कॉलरशिप के बारे में

AM/NS India की प्रमुख CSR पहल ‘बेटी पढ़ाओ’ स्कॉलरशिप आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों को कक्षा 9 से लेकर इंजीनियरिंग, मेडिकल और ITI जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों तक शिक्षा सहायता प्रदान करती है। यह स्कॉलरशिप योजना प्रोटेन eGov टेक्नोलॉजीज़ के ‘विद्यासारथी ’ प्लेटफॉर्म के माध्यम से संचालित की जाती है, जो आवेदन प्रक्रिया और वित्तीय वितरण में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करता है।

श्री मुकेशभाई पटेल, माननीय विधायक, ओलपाड विधानसभा ने कहा: “माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्रभाई मोदी के नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकारें कन्या शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही हैं। AM/NS India द्वारा ‘बेटी पढ़ाओ’ जैसी पहल इन प्रयासों को और सशक्त बनाती है, जिससे बालिकाओं को अपनी पूर्ण क्षमता के साथ आगे बढ़ने के अवसर मिलते हैं।”

श्री संदीपभाई देसाई, माननीय विधायक, चोर्यासी विधानसभा ने कहा: “सूरत औद्योगिक और शैक्षणिक उत्कृष्टता के केंद्र के रूप में उभर रहा है। कौशल विकास और रोजगार प्रशिक्षण पहल तथा ‘बेटी पढ़ाओ’ जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से AM/NS India हमारे युवाओं के लिए एक कुशल और शिक्षित भविष्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।”

श्री आशुतोष तेलंग, डायरेक्टर एवं वाइस प्रेसिडेंट – एचआर एवं एडमिनिस्ट्रेशन, AM/NS Indiaने कहा:“स्थानीय युवाओं का सशक्तिकरण केवल हमारी जिम्मेदारी ही नहीं, बल्कि सतत औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक भी है। SVNIT के साथ कौशल विकास कार्यक्रम और ‘बेटी पढ़ाओ’ स्कॉलरशिप हजीरा और आसपास के समुदायों के साथ-साथ व्यापक स्तर पर प्रतिभा निर्माण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।”

प्रो. (डॉ.) अनुपम शुक्ला, निदेशक, SVNIT ने कहा: “AM/NS India के साथ यह सहयोग उद्योग और शैक्षणिक संस्थानों के बीच मजबूत साझेदारी का उत्कृष्ट उदाहरण है। सैद्धांतिक ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव के बीच सेतु बनाकर हम छात्रों को उद्योग की बदलती आवश्यकताओं के लिए तैयार कर रहे हैं।”

इन दोनों पहलों के माध्यम से AM/NS India समुदाय सशक्तिकरण, शिक्षा प्रोत्साहन और भविष्य के लिए तैयार कार्यबल निर्माण के अपने दृष्टिकोण को और अधिक मजबूत कर रहा है, जो हजीरा और सूरत के सामाजिक-आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।