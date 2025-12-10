सूरत : चैंबर में 'इंडियाज फ्यूचर मेगा थीम्स' पर सेमिनार आयोजित

सूरत। सदर्न गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (SGCCI) ने शनिवार, 6 दिसंबर, 2025 को 'इंडियाज़ फ्यूचर मेगा थीम्स: स्ट्रैटेजीज़ फॉर एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेल्थ' विषय पर एक ज्ञानवर्धक सेमिनार का आयोजन किया।

चैंबर के प्रेसिडेंट निखिल मद्रासी ने स्वागत भाषण में कहा कि चैंबर का उद्देश्य है कि दक्षिण गुजरात की कोई भी इंडस्ट्री ज्ञान से वंचित न रहे। चैंबर की एक्टिविटीज़ का ओवरव्यू दिया और कहा कि चैंबर की एक्टिविटीज़ का मकसद तभी सफल हो सकते हैं जब हम लगातार नॉलेज हासिल करते रहें।

क्रेडेंस वेल्थ PMS के प्रसिद्ध फंड मैनेजर कार्तिक मेहता ने मुख्य वक्ता के रूप में असाधारण धन (एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेल्थ) बनाने की रणनीतियों पर मार्गदर्शन दिया।

कार्तिक मेहता ने बताया कि भारत जल्द ही दुनिया की शीर्ष तीन अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होगा। अगले ग्रोथ पीरियड में, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी और भारत 'विकसित भारत' का विज़न पूरा करेगा।उन्होंने चेतावनी दी कि कई देश लो इनकम से मिडिल इनकम में जाते समय संघर्ष करते हैं, इसलिए भारत के लिए आर्थिक विविधीकरण (Economic Diversification) आवश्यक है।

उन्होंने डेटा के साथ समझाया कि जब कोई अर्थव्यवस्था मिडिल इनकम की ओर बढ़ती है, तो वह अवधि स्टॉक मार्केट के लिए बहुत अनुकूल होती है। उन्होंने चीन का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत को 25 साल से ज़्यादा का बूम पीरियड नहीं मिलेगा, इसलिए निवेशकों को जल्द रिटर्न मिल सकता है।

मेहता ने भारत के भविष्य के मेगा थीम्स पर प्रकाश डाला:ईज़ ऑफ लिविंग, टेक्नोलॉजी का अधिक उपयोग (AI),नेक्स्ट जेनरेशन बिजनेस (जिसमें निवेश की सलाह दी गई)।

मेहता ने निवेशकों को सचेत करते हुए कहा, "अगले दो साल इंडेक्स (निफ्टी) के लिए अच्छे रहेंगे, लेकिन पोर्टफोलियो शायद काम न करे।" उन्होंने कहा कि अब फूलों की तेज़ी का समय ख़त्म हो गया है, इसलिए स्टॉक चुनना बहुत ज़रूरी होगा। IPO में भी अब सेलेक्टिव होना होगा।

उन्होंने सलाह दी कि वैश्विक झटके के बावजूद, भारत जल्दी उबर सकता है और यह सबसे ज़्यादा दौलत बनाने का समय है।

चैंबर के ग्रुप चेयरमैन, कमलेश गजेरा ने प्रोग्राम के बारे में जानकारी दी और मौजूद सभी को धन्यवाद दिया। कैपिटल एंड कमोडिटी मार्केट कमेटी के को-चेयरमैन, विशाल बख्शी ने स्पीकर्स का परिचय कराया। प्रोग्राम के आखिर में एक दिलचस्प Q&A सेशन हुआ। चैंबर की कैपिटल और कमोडिटी मार्केट कमेटी के को-चेयरमैन बालकृष्ण वघासिया ने कार्यक्रम का संचालनकिया।