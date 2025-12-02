सूरत : चैंबर के टेक्सटाइल फेस्टिवल का शुभारंभ, MSME को ग्लोबल प्रतिस्पर्धा के लिए गाइडेंस

सूरत। सदर्न गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (SGCCI) के GFRRC (ग्लोबल फैब्रिक रिसोर्स एंड रिसर्च सेंटर) ने समृद्धि, नानपुरा में 1 से 8 दिसंबर, 2025 तक चलने वाले टेक्सटाइल फेस्टिवल का आयोजन किया।

उद्घाटन के अवसर पर, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री (CITI), नई दिल्ली के चेयरमैन अश्विन चंद्रन ने सूरत के उद्यमियों को MMF (मानव निर्मित फाइबर) सेगमेंट में वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनने की रणनीति पर मार्गदर्शन किया।

अश्विन चंद्रन ने टेक्सटाइल फेस्टिवल के पहले दिन उद्यमियों को संबोधित करते हुए MMF सेगमेंट के वैश्विक रुझानों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि दुनिया भर में कुल फाइबर खपत का लगभग 60% MMF के रूप में इस्तेमाल हो रहा है, जो बीस साल पहले के 40% की तुलना में एक बड़ा बदलाव है। 2030 तक, दुनिया भर में MMF की खपत 100 मिलियन टन तक पहुँच जाएगी, जो भारतीय टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए विशाल अवसर पैदा करता है।

चंद्रन ने चीन, वियतनाम और तुर्की जैसे देशों का उदाहरण दिया, जिन्होंने मजबूत, तेज और इनोवेशन-आधारित MMF इकोसिस्टम बनाया है, जिससे वे वैश्विक बाज़ार में प्रतिस्पर्धी बन गए हैं।

चंद्रन ने स्वीकार किया कि सूरत देश के MMF टेक्सटाइल सेक्टर में एक बड़ा हब बनकर उभरा है और यह चीन जैसे देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता रखता है।

उन्होंने ज़ोर दिया कि वैश्विक खरीदार अब केवल दो से तीन बड़े सप्लायर से डील करना पसंद करते हैं। इसलिए, सूरत के MSMEs को और ज़्यादा बड़े लेवल पर, इनोवेटिव होने और ग्लोबल सप्लाई चेन के साथ इंटीग्रेट करने की सख़्त ज़रूरत है।

चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट निखिल मद्रासी ने कहा कि चैंबर ऐसे नॉलेज-बेस्ड प्रोग्राम्स के माध्यम से इंडस्ट्री को अपडेटेड रखने और उनकी निर्यात क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम में चैंबर के वाइस प्रेसिडेंट अशोक जीरावाला, ऑनरेरी ट्रेजरर CA मितेश मोदी और अन्य पदाधिकारी मौजूद थे।

टेक्सटाइल एक्सपर्ट अश्विन चंद्रन का परिचय चैंबर के टेक्सटाइल टास्क फोर्स चेयरमैन आशीष गुजराती ने कराया। चैंबर के ग्रुप चेयरमैन गिरधरगोपाल मुंदड़ा ने फेस्टिवल की रूपरेखा बताई, जबकि सेशन का संचालन GFRRC को-चेयरमैन अमरीश भट्ट ने किया।

चैंबर के ऑनरेरी मिनिस्टर बिजल जरीवाला ने अतिथियों और प्रतिभागियों का धन्यवाद व्यक्त किया। टेक्सटाइल फेस्टिवल के आगे के दिनों में भी उद्योग के विभिन्न मुद्दों पर विशेषज्ञों द्वारा मार्गदर्शन जारी रहेगा।