भारतीय निवेशकों की पसंद बना दुबई का रियल एस्टेट सेक्टर,  सूरत में दो दिवसीय मेगा दुबई प्रॉपर्टी शो 29-30 नवंबर को

सूरत. दुबई के रियल एस्टेट क्षेत्र में निवेश की आकर्षक संभावनाओं की जानकारी देने के उद्देश्य से सूरत में “दुबई प्रॉपर्टी शो” का आयोजन किया गया है। नेस्टसीकर्स रियल एस्टेट LLC द्वारा आयोजित यह प्रदर्शनी 29-30 नवंबर को सूरत रेलवे स्टेशन के सामने स्थित होटल हिल्टन में होगी।

UAE के प्रॉपर्टी बाज़ार में निवेश करने वाले विदेशी नागरिकों में भारतीयों की संख्या सबसे अधिक है। पिछले दो दशकों में दुबई की जनसंख्या लगातार बढ़ी है, और देश-विदेश के लोग बड़ी संख्या में यहां बस रहे हैं।

ऐसे में दुबई में रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी की मांग में तेजी से वृद्धि हुई है। सूरत में होने वाले इस दो दिवसीय “दुबई प्रॉपर्टी शो” में दुबई स्थित बिंघाट्टी डेवलपर्स के विभिन्न प्रोजेक्ट प्रदर्शित किए जाएंगे।

वर्ष 2025 में UAE के प्रॉपर्टी बाजार ने मजबूत ग्रोथ दर्ज की है। स्थिरता, उच्च रिटर्न और लंबी अवधि के मूल्य की तलाश कर रहे वैश्विक निवेशकों को दुबई का रियल एस्टेट सेक्टर निरंतर आकर्षित कर रहा है। मजबूत आर्थिक आधार, विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर और बढ़ती जनसंख्या के कारण अमीरात दुनिया के सबसे सुरक्षित और पारदर्शी प्रॉपर्टी बाजारों में से एक बन गया है।

नेस्टसीकर्स के CEO हौसेम सल्लामी ने बताया कि दुबई में बिक्री वॉल्यूम और प्रॉपर्टी वैल्यू, दोनों में लगातार वृद्धि हो रही है। अंतरराष्ट्रीय खरीदारों की बढ़ती मांग को देखते हुए, विशेषज्ञ अगले 5-10 वर्षों में भी रियल एस्टेट सेक्टर में निरंतर वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं।

इसके अलावा, दुबई औसतन 8% से 10% तक की किराया यील्ड के साथ कई वैश्विक बाजारों से आगे निकल रहा है। जहां पर्यटन क्षेत्रों में शॉर्ट-टर्म रेंटल 12% तक रिटर्न दे रहे हैं, जो नियमित आय और मजबूत ऑक्यूपेंसी चाहते निवेशकों के लिए दुबई को और आकर्षक बनाता है।

दुबई में निवेश करने के इच्छुक लोग अपने बजट के अनुसार ऑफ-प्लान या रेडी प्रॉपर्टीज में निवेश कर सकते हैं। अधिकांश डेवलपर्स केवल 5% बुकिंग अमाउंट के साथ प्रॉपर्टी रिज़र्व करने की सुविधा देते हैं, जिससे निवेशकों के लिए बाजार में प्रवेश आसान हो जाता है। वहीं प्रॉपर्टी के मूल्य के आधार पर निवेशक UAE के 5-वर्षीय सिल्वर वीज़ा या 10-वर्षीय गोल्डन वीज़ा के लिए भी पात्र बन सकते हैं।

दुबई रियल एस्टेट बाजार में निवेश की सुरक्षा की बात करें तो यहां का पूरा सेक्टर दो प्रमुख सरकारी संस्थाएं दुबई लैंड डिपार्टमेंट (DLD) और रियल एस्टेट रेगुलेटरी एजेंसी (RERA) द्वारा नियंत्रित है। ये संस्थाएं पारदर्शिता सुनिश्चित करती हैं और डेवलपर्स का नियमन करती हैं, जिससे दुबई को दुनिया के सबसे विश्वसनीय रियल एस्टेट निवेश बाजारों में गिना जाता है।

UAE में प्रॉपर्टी खरीदने और पंजीकरण करने के लिए केवल एक वैध पासपोर्ट ही आवश्यक दस्तावेज है। निवेशक आरक्षण से लेकर पंजीकरण तक की पूरी प्रक्रिया दूर बैठे भी पूरी कर सकते हैं। नेस्टसीकर्स रियल एस्टेट LLC जैसे लाइसेंस प्राप्त ब्रोकरेज हाउस संपूर्ण प्रक्रिया में निवेशकों की सहायता करते हैं और यह सहायता बिल्कुल निःशुल्क मुहैया करवाई जाती है।

उल्लेखनीय है कि दुबई एक टैक्स-फ्री देश है। यह प्रॉपर्टी शो दुबई रियल एस्टेट में निवेश की आकर्षक संभावनाएं प्रस्तुत करता है, जो निवेशकों के लिए अत्यंत लाभकारी साबित हो सकता है।