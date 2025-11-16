लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
सूरत

सूरत : उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी की उपस्थिति में मजूरा विधानसभा का ‘सरदार@150 एकता मार्च’ सम्पन्न

20,000 से अधिक नागरिकों की भागीदारी, 8 किलोमीटर की पदयात्रा में गूँजे देशभक्ति के नारे

On
सूरत : उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी की उपस्थिति में मजूरा विधानसभा का ‘सरदार@150 एकता मार्च’ सम्पन्न

सूरत। लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में मजूरा विधानसभा क्षेत्र में उपमुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी की उपस्थिति में भव्य ‘सरदार@150 एकता मार्च’ का आयोजन किया गया।

जिला प्रशासन और सूरत नगर निगम के संयुक्त तत्वावधान में यह पदयात्रा बमरोली स्थित अटल क्लिनिक से प्रारंभ होकर रत्नदीप सोसाइटी तक 8 किलोमीटर तक निकाली गई। इसमें 20,000 से अधिक देशभक्त नागरिक शामिल हुए। पूरे मार्ग में ‘वंदे मातरम’ और ‘भारत माता की जय’ के नारों से वातावरण देशभक्ति से सराबोर हो गया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि सरदार वल्लभभाई पटेल के दृढ़ संकल्प और दूरदर्शिता ने भारत को एकता और विकास के पथ पर अग्रसर किया। आज भी देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में सरदार साहब का योगदान प्रेरणास्रोत है।

उन्होंने कहा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक सरदार पटेल की 150वीं जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है, जो उनके राष्ट्रीय योगदान के प्रति देश की कृतज्ञता दर्शाती है।

उपमुख्यमंत्री ने आगे कहा कि मजूरा क्षेत्र ‘लघु भारत’ की तरह है, जहाँ विभिन्न संस्कृतियों और समुदायों के लोग एकता और विविधता की भावना के साथ साथ रहते हैं। यह एकता मार्च युवा पीढ़ी को सरदार पटेल के राष्ट्र-निर्माण के प्रयासों से अवगत कराने का महत्वपूर्ण माध्यम है।

पदयात्रा के समापन पर सभी उपस्थित नागरिकों ने स्वदेशी उत्पादों के उपयोग का संकल्प लेते हुए आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपना योगदान देने की शपथ ली।

इस अवसर पर महापौर दक्षेशभाई मावाणी सहित पार्षदगण, पदाधिकारी, नगर निगम के अधिकारी और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Gujarat Harsh Sanghavi Surat

Related Posts

हुंडई ने सूरत में लॉन्च की अपनी नई SUV 'ऑल न्यू VENUE'

हुंडई ने सूरत में लॉन्च की अपनी नई SUV 'ऑल न्यू VENUE'

सूरत : फोस्टा की पहल पर कपड़ा बाजार क्षेत्र में ट्रैफ़िक सुधार हेतु पीले पट्टे की मार्किंग शुरू होगी

सूरत : फोस्टा की पहल पर कपड़ा बाजार क्षेत्र में ट्रैफ़िक सुधार हेतु पीले पट्टे की मार्किंग शुरू होगी

सूरत : सूरत-बैंकॉक अंतरराष्ट्रीय उड़ान अब होगी दैनिक

सूरत : सूरत-बैंकॉक अंतरराष्ट्रीय उड़ान अब होगी दैनिक

सूरत :  गुजरात राज्य योग बोर्ड द्वारा सूरत लाजपोर जेल में एक माह का योग शिविर 

सूरत :  गुजरात राज्य योग बोर्ड द्वारा सूरत लाजपोर जेल में एक माह का योग शिविर 