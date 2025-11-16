सूरत : उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी की उपस्थिति में मजूरा विधानसभा का ‘सरदार@150 एकता मार्च’ सम्पन्न

सूरत। लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में मजूरा विधानसभा क्षेत्र में उपमुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी की उपस्थिति में भव्य ‘सरदार@150 एकता मार्च’ का आयोजन किया गया।

जिला प्रशासन और सूरत नगर निगम के संयुक्त तत्वावधान में यह पदयात्रा बमरोली स्थित अटल क्लिनिक से प्रारंभ होकर रत्नदीप सोसाइटी तक 8 किलोमीटर तक निकाली गई। इसमें 20,000 से अधिक देशभक्त नागरिक शामिल हुए। पूरे मार्ग में ‘वंदे मातरम’ और ‘भारत माता की जय’ के नारों से वातावरण देशभक्ति से सराबोर हो गया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि सरदार वल्लभभाई पटेल के दृढ़ संकल्प और दूरदर्शिता ने भारत को एकता और विकास के पथ पर अग्रसर किया। आज भी देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में सरदार साहब का योगदान प्रेरणास्रोत है।

उन्होंने कहा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक सरदार पटेल की 150वीं जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है, जो उनके राष्ट्रीय योगदान के प्रति देश की कृतज्ञता दर्शाती है।

उपमुख्यमंत्री ने आगे कहा कि मजूरा क्षेत्र ‘लघु भारत’ की तरह है, जहाँ विभिन्न संस्कृतियों और समुदायों के लोग एकता और विविधता की भावना के साथ साथ रहते हैं। यह एकता मार्च युवा पीढ़ी को सरदार पटेल के राष्ट्र-निर्माण के प्रयासों से अवगत कराने का महत्वपूर्ण माध्यम है।

पदयात्रा के समापन पर सभी उपस्थित नागरिकों ने स्वदेशी उत्पादों के उपयोग का संकल्प लेते हुए आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपना योगदान देने की शपथ ली।

इस अवसर पर महापौर दक्षेशभाई मावाणी सहित पार्षदगण, पदाधिकारी, नगर निगम के अधिकारी और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे।