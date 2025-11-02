सूरत : समुद्र में बने दबाव से हुई बारिश बनी वेडिंग सीज़न की सबसे बड़ी चुनौती

सूरत । देव उठनी अगियारस के साथ ही शादी-ब्याह का शुभ मौसम शुरू हो गया है। लेकिन इस बार सूरत में समुद्र में बने दबाव के कारण हो रही बेमौसम बारिश ने वेडिंग प्लानर्स और पार्टी प्लॉट मालिकों की चिंता बढ़ा दी है। लगातार हो रही बारिश के चलते ओपन-एयर शादियाँ और रिसेप्शन समारोह खतरे में पड़ गए हैं।

शहर के पार्टी प्लॉट्स, सोसायटी प्रांगणों और खुले मैदानों में अगले कुछ हफ्तों के लिए पहले से ही सैकड़ों विवाह और रिसेप्शन समारोह तय किए गए थे। लेकिन बारिश ने इन आयोजनों की तैयारियों पर पानी फेर दिया है। कई प्लॉट्स में कीचड़ जमा हो गया है, जिससे सजावट, लाइटिंग और कैटरिंग की व्यवस्थाएँ प्रभावित हो रही हैं।

वेडिंग इंडस्ट्री से जुड़े आयोजकों का कहना है कि सूरत में नवंबर से फरवरी तक का समय शादी के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है, और ज्यादातर बुकिंग छह से आठ महीने पहले हो जाती है। अब अचानक हुई बारिश के कारण शादी के कार्यक्रमों को रद्द या स्थानांतरित करने की नौबत आ गई है। कई जोड़े और उनके परिवार अब इनडोर हॉल, सामुदायिक भवन या क्लब हाउस जैसे विकल्पों की तलाश में हैं।

बारिश की संभावना को देखते हुए कई आयोजनकर्ताओं ने पार्टी प्लॉट्स पर टेंट कवरिंग या वॉटरप्रूफ शेड लगाने की अतिरिक्त व्यवस्था शुरू कर दी है। वहीं, कैटरर्स, फोटोग्राफर्स और डेकोरेटर्स जैसे उद्योगों पर भी इसका असर पड़ रहा है।

शहर के मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक रुक-रुक कर बारिश की संभावना जताई है। ऐसे में शादी के सीज़न की रौनक पर मौसम का यह अड़चन भरा दौर छाया हुआ है।