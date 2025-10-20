सूरत : ब्रेन-डेड किसान सुरेशभाई के अंगदान से दो लोगों को मिला नया जीवन

सूरत। नवसारी जिले के चिखली तालुका के ढोडियावाड़, देगाम निवासी किसान सुरेशभाई के अंगदान से दो ज़रूरतमंद मरीजों को नया जीवन मिला है। उल्टी और चक्कर आने के बाद उन्हें ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, जिसके चलते इलाज के दौरान वे ब्रेन-डेड घोषित किए गए।

घटना के अनुसार, 17 अक्टूबर को सुरेशभाई को पहले रांकुवा के सेवा अस्पताल और बाद में चिखली के स्पंदन अस्पताल में भर्ती कराया गया। एमआरआई रिपोर्ट में ब्रेन स्ट्रोक की पुष्टि होने पर उन्हें आगे के इलाज के लिए नवसारी के आईएनएस प्लस मल्टी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में स्थानांतरित किया गया।

न्यूरो फिजिशियन डॉ. मनोज सत्यवाणी की देखरेख में उपचार जारी रहा, लेकिन सीटी स्कैन में मस्तिष्क में खून का थक्का और सूजन पाए जाने के बाद स्थिति गंभीर हो गई। अंततः 19 अक्टूबर को न्यूरो इंटर्निस्ट डॉ. यश पटेल ने उन्हें ब्रेन-डेड घोषित किया।

इस कठिन समय में, अस्पताल प्रशासन द्वारा डोनेट लाइफ संस्था के निलेशभाई मांडेलवाला से संपर्क किया गया, जिन्होंने परिवार को अंगदान के महत्व के बारे में समझाया। परिवार ने संवेदनशील निर्णय लेते हुए अंगदान के लिए सहमति दी।

अंगों का आवंटन राज्य की ट्रांसप्लांट अथॉरिटी के दिशा-निर्देशों के अनुसार किया गया लिवर सूरत के सीड्स अस्पताल को और किडनी अहमदाबाद के के.डी. अस्पताल को आवंटित की गईं। इस प्रकार, सुरेशभाई के अंगदान से दो लोगों को नया जीवन प्राप्त हुआ है।