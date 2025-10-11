सूरत : चैंबर ऑफ कॉमर्स और सूरत टेक्समेक फेडरेशन के बीच 'साइटेक्स-2025' के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर

सूरत। दक्षिण गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और सूरत टेक्समेक फेडरेशन संयुक्त रूप से आगामी ‘सूरत इंटरनेशनल टेक्सटाइल मशीनरी एक्सपो (साइटेक्स)-2025’ का आयोजन 22, 23 और 24 नवंबर, 2025 को सूरत इंटरनेशनल एक्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर, सरसाना में करेंगे। इसी संदर्भ में दोनों संगठनों के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर 9 सितंबर, 2025 को समहति, सरसाना में हस्ताक्षर किए गए।

समझौता ज्ञापन पर चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष निखिल मद्रासी और सूरत टेक्समेक फेडरेशन के अध्यक्ष मुकेश पटेल ने हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर चैंबर के उपाध्यक्ष अशोक जीरावाला, मानद मंत्री बिजल जरीवाला, मानद कोषाध्यक्ष सीए मितेश मोदी, तथा सूरत टेक्समेक फेडरेशन के उपाध्यक्ष प्रणव मेहता, सचिव जितेंद्र मिस्त्री, संयुक्त सचिव भावेश वघासिया और महेंद्र कुकड़िया उपस्थित थे।

एमओयू साइनिंग के अवसर पर स्टॉल धारकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। बड़ी संख्या में प्राप्त आवेदनों को देखते हुए, सभी स्टॉल ड्रॉ प्रणाली के माध्यम से बुक किए गए, और स्टॉलधारकों को उसी समय लेआउट व स्टॉल नंबर भी प्रदान किए गए।

चैंबर अध्यक्ष निखिल मद्रासी ने कहा कि सूरत का वस्त्र उद्योग पारंपरिक रूप से वैश्विक पहचान रखता है, और ‘साइटेक्स-2025’ इस पहचान को नई दिशा देने वाला साबित होगा। यह प्रदर्शनी वस्त्र मशीनरी, सहायक उपकरण, तकनीकी वस्त्र और नवाचारों के क्षेत्र में राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उद्योगों को एक साझा मंच प्रदान करेगी।

टेक्समेक फेडरेशन के अध्यक्ष मुकेश पटेल ने कहा कि कढ़ाई उद्योग सूरत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और इस प्रदर्शनी के माध्यम से स्थानीय उद्योगों को अंतरराष्ट्रीय खरीदारों और प्रौद्योगिकी आपूर्तिकर्ताओं से जोड़ने का अवसर मिलेगा।

दोनों संगठनों के पदाधिकारियों ने विश्वास जताया कि ‘साइटेक्स-2025’ प्रदर्शनी सूरत को वैश्विक वस्त्र उद्योग के मानचित्र पर और मजबूत स्थान दिलाएगी तथा छोटे-बड़े सभी उद्योगों को अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करेगी।