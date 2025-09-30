सूरत : दशहरे से पहले फाफड़ा-जलेबी की दुकानों पर नगर निगम की कार्रवाई

सूरत। दशहरे पर करोड़ों रुपये का फाफड़ा-जलेबी कारोबार होने से पहले नगर निगम के खाद्य विभाग ने शहरभर में फरसाण की दुकानों की जाँच शुरू कर दी है। स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभाग की टीमों ने विभिन्न इलाकों में छापेमारी कर फाफड़ा-जलेबी के नमूने लेकर उन्हें प्रयोगशाला भेजा है।

सूरत में दशहरे के दिन फाफड़ा-जलेबी की बिक्री अपने चरम पर होती है। भारी मांग को देखते हुए फरसाण व्यापारी एक दिन पहले से ही बड़ी मात्रा में तैयारी शुरू कर देते हैं। ऐसे में मिलावट या अस्वच्छ परिस्थितियों में तैयार खाद्य पदार्थों के स्वास्थ्य पर असर पड़ने की आशंका रहती है।

नगर निगम के अधिकारियों ने दुकानों से नमूने लेने के साथ सफाई व्यवस्था का भी निरीक्षण किया। जहाँ खामियाँ पाई गईं, वहाँ नोटिस जारी किए गए और आवश्यक कार्रवाई की गई। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि अगर प्रयोगशाला जाँच में कोई भी नमूना फेल होता है, तो संबंधित व्यापारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।