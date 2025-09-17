सूरत : स्कॉलर इंग्लिश एकेडमी में सप्ताहभर चला आयोजन

मगदल्ला स्थित स्कॉलर इंग्लिश एकेडमी स्कूल में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 12 से 17 सितंबर तक सप्ताहभर विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान स्वदेशी वस्तुएं अपनाओ, आत्मनिर्भर भारत, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, आई चेकअप कैंप और विश्वकर्मा पूजा जैसे आयोजन किए गए।

कार्यक्रम के तहत काउंसलर डॉ. उमा अरोड़ा ने बताया कि सभी विद्यार्थियों ने स्वदेशी वस्तुएं अपनाने की प्रतिज्ञा ली और संकल्प किया कि वे तथा उनके परिवारजन विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सहयोग करेंगे।

मैनेजिंग ट्रस्टी राजेश माहेश्वरी ने जानकारी दी कि विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस पर कक्षा 5 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए एक सेमिनार आयोजित हुआ। इसमें विद्यार्थियों को तनाव और उदासी से उबरने, सुरक्षित माहौल बनाने और एक-दूसरे की मदद करने का संदेश दिया गया। शिक्षकों को भी यह सुनिश्चित करने की प्रेरणा दी गई कि छात्र परीक्षा के समय तनावमुक्त रहें और परिणाम को लेकर चिंता न करें।

स्कूल प्रिंसिपल महेंद्र तायड़े ने बताया कि छात्रों को प्रधानमंत्री मोदी के ‘मन की बात’ कार्यक्रम को सुनने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही यह निर्णय लिया गया कि उनके उद्बोधन पर हर महीने एक क्विज प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी।

कोऑर्डिनेटर शीतल कासट ने बताया कि सप्ताह के दौरान आई चेकअप कैंप का आयोजन तेरापंथ प्रोफेशनल फ़ोरम के सहयोग से किया गया, जिसमें करीब 400 छात्रों की आंखों की जांच हुई और उन्हें हेल्थ कार्ड दिए गए। इसके अलावा मोदीजी के शुगर अवेयरनेस प्रोग्राम पर आधारित पेंटिंग प्रतियोगिता भी कराई गई, जिसमें श्रेष्ठ प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया।

कार्यक्रम के अंतिम दिन, 17 सितंबर को, स्कूल में स्वच्छता दिवस और विश्वकर्मा दिवस मनाया गया। इस अवसर पर विद्यार्थियों और शिक्षकों ने मिलकर केक काटा और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन की कामना की।