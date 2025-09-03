लोकतेज WhatsApp channel
सूरत

सूरत : रेल यात्रियों को राहत, उधना स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 1 आज से फिर चालू

पुनर्विकास के बाद यात्रियों के लिए नई सुविधाएँ उपलब्ध, 15 अप्रैल से था बंद

सूरत।  सूरत के उधना रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की परेशानी आज से खत्म हो जाएगी। पुनर्विकास कार्यों के चलते 15 अप्रैल से बंद किया गया प्लेटफॉर्म नंबर 1 आज यानी 120 दिनों के बाद  3 सितंबर से फिर से चालू हो गया है। पश्चिम रेलवे द्वारा सभी सुरक्षा जाँच और ट्रायल पूरे करने के बाद, अब इस प्लेटफॉर्म पर ट्रेनों का संचालन फिर से नई सुविधाओं के साथ शुरू हो गया है।

पश्चिम रेलवे के अधिकारी जानकारी देते हुए  बताया कि प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। नई व्यवस्थाओं में शामिल हैं  250 लोगों के लिए नई बैठने की क्षमता।अन्य सुविधाओं में पानी के नल, 26 स्टॉल, शौचालय ब्लॉक और लिफ्ट की सुविधा। पूरे प्लेटफॉर्म पर 15 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। यात्री उद्घोषणा प्रणाली और कोच इंडिकेटर की व्यवस्था की गई है। यात्रियों की सुविधा के लिए कुल 5 प्रवेश/निकास द्वार बनाए गए हैं। 

इन ट्रेनों के लिए मिलेगी राहत। प्लेटफॉर्म बंद होने के कारण कई ट्रेनों को उधना की बजाय सूरत स्टेशन पर रोका जा रहा था, लेकिन अब उधना में फिर से ट्रेनों का ठहराव शुरू हो जाएगा।

जिन प्रमुख ट्रेनों को अब प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर रोका जाएगा, उनमें गुजरात क्वीन एक्सप्रेस 19033, वलसाड-वडोदरा पैसेंजर 59059, विरार-भरूच एक्सप्रेस 19101, दादर-पोरबंदर एक्सप्रेस 190155. वलसाड-सूरत मेमू 69151, बोरीवली-वटवा एक्सप्रेस 19417, फ्लाइंग रानी एक्सप्रेस 129218 और संजन-सूरत मेमू 69141

इसी के साथ उधन रेलवे स्टेशन पर प्लेटफोर्म नं. 6 पर प्लेटफोर्म की उंचाई बढ़ाने का काम चल रहा है। संभवतः दिवाली से पहले प्लेटफोर्म नं. 6 का काम पुर्ण कर कार्यरत किया जायेगा। दिवाली के दौरान फेस्टिवल ट्रेनों को प्लेटफोर्म नं. 6 पर से ही चलाया जायेगा।

फेस्टीवल सिजन पुरा होने के बाद उधना रेलवे स्टेशन का प्लेटफोर्म नं. 4 और 5 यात्रियों की आवाजाही के लिए बंद रखकर वहां पर कोन्कर्स का काम किया जायेगा। 

