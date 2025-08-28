लोकतेज WhatsApp channel
सूरत

सूरत : वेलंजा ब्रह्माकुमारीज़ सेवा केंद्र द्वारा रक्तदान–महादान शिविर का आयोजन

दादी प्रकाशमणीजी की 18वीं पुण्य स्मृति एवं विश्व बंधुत्व दिवस पर 30 यूनिट रक्त संग्रहित, रक्तदाताओं को किया गया सम्मानित

वेलंजा ब्रह्माकुमारीज़ सेवा केंद्र द्वारा दादी प्रकाशमणीजी की 18वीं पुण्य स्मृति एवं विश्व बंधुत्व दिवस के अवसर पर रक्तदान–महादान शिविर का आयोजन किया गया। अंतरराष्ट्रीय संस्था प्रजापिता ब्रह्माकुमारीज़ के तत्वावधान में यह शिविर वेलंजा स्थित एमटीसी मॉल, रंगोली चौकड़ी पर संपन्न हुआ।

बी.के. निरू दीदी ने बताया कि इस अवसर पर 30 यूनिट रक्त एकत्र किया गया, जिसे रेड क्रॉस ब्लड सेंटर को अर्पित किया गया। रक्तदाताओं को प्रमाणपत्र देकर सम्मानित भी किया गया।

कार्यक्रम की शुरुआत प्रभु स्मृति एवं दीप प्रज्वलन से हुई। इस अवसर पर मुख्य अतिथियों के रूप में मनोजभाई पटेल (पूर्व निदेशक, सुमुल डेयरी), मनसुखभाई (मालिक, एमटीसी मॉल), डॉ. प्रफुलभाई शिरोया (रेड क्रॉस ब्लड बैंक), आदित्य कुमार (प्रबंधक, एसबीआई कामरेज), पीआई साहेब (पुलिस मुख्यालय, घलुडी) एवं ब्र.कु. फाल्गुनी बेन (मुख्य संचालिका, चौटापुल व बालाजी रोड सेवा केंद्र) उपस्थित रहे। ब्रह्माकुमारीज़ द्वारा आयोजित इस अभियान का मुख्य लक्ष्य 1 लाख यूनिट रक्त एकत्र कर गिनीज़ बुक ऑफ़ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान बनाना है।

