व्हाइट लोटस इंटरनेशनल स्कूल में श्रद्धा व सांस्कृतिक उल्लास के साथ मनाई गई श्रीकृष्ण जन्माष्टमी

सूरत, 14 अगस्त 2025: व्हाइट लोटस इंटरनेशनल स्कूल में भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव जन्माष्टमी को पूरे श्रद्धा, उत्साह और सांस्कृतिक गरिमा के साथ मनाया गया। इस पावन अवसर पर विद्यालय परिसर भक्ति, रंग-बिरंगी सजावट और हर्षोल्लास से सराबोर रहा।

छात्रों ने सभी कक्षाओं से बढ़-चढ़कर भाग लिया और इस पर्व की भावना को नृत्य, गीत, वेशभूषा और रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से प्रस्तुत किया। इस आयोजन का उद्देश्य केवल धार्मिक महत्त्व को उजागर करना नहीं था, बल्कि बच्चों में धर्म, करुणा और सत्य के मूल्यों को भी जागृत करना था।

कार्यक्रम की प्रमुख झलक रही – श्रीकृष्ण, राधा और गोपियों के रूप में सजे विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत मनमोहक झांकी एवं सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ। बच्चों ने आर्ट एंड क्राफ्ट गतिविधि के अंतर्गत सुंदर-सुंदर मुकुट बनाकर अपनी रचनात्मकता और श्रद्धा का परिचय दिया।

कार्यक्रम में उत्साह का चरम उस समय देखा गया जब बच्चों ने पारंपरिक "दही हांडी" उत्सव में भाग लिया। भगवान कृष्ण की माखन चुराने वाली लीला को जीवंत करते हुए बच्चों ने मानव पिरामिड बनाकर मटकी फोड़ी, जिससे पूरे परिसर में उल्लास का वातावरण छा गया।

विद्यालय को रंगोली, फूलों, वंदनवार और छात्रों की बनाई गई कलाकृतियों से सजाया गया था। कार्यक्रम का समापन प्रसाद वितरण और आपसी शुभकामनाओं के साथ हुआ।