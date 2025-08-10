लोकतेज WhatsApp channel
सूरत : श्री कृष्ण प्रणामी महिला समिति द्वारा तीन दिवसीय श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण कथा का आयोजन

सूरत में 3 से 5 सितंबर तक देवसर माता मंदिर में होगा कार्यक्रम, कलश यात्रा से होगी शुरुआत

श्री कृष्ण प्रणामी महिला समिति आगामी 3 से 5 सितंबर 2025 तक तीन दिवसीय श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण कथा का आयोजन करने जा रही है। यह आयोजन न्यू सिटी लाइट स्थित श्री देवसर माता मंदिर प्रांगण में होगा। इस कथा में विश्वविख्यात भागवत भास्कर, परम पूज्य, परमहंस श्री श्री 108 डॉ. स्वामी सदानंद जी महाराज प्रणामी (वृंदावन) श्रीमुख से अमृतमयी कथा का श्रवण कराने पधारेंगे।

समिति के परमानंद बंसल एवं मंजू अग्रवाल ने बताया कि सतगुरु जी का जीवन पूर्णतः सेवा कार्यों के लिए समर्पित है और उनका एकमात्र ध्येय “तुम सेवा से पाओगे पार” है। कथा के माध्यम से वे श्रद्धालुओं को आनंद, भक्ति और आत्मिक जागृति का संदेश देंगे। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत 3 सितंबर को दोपहर 2:30 बजे कलश यात्रा से होगी। कथा 3 और 4 सितंबर को दोपहर 3:00 बजे से शाम 6:30 बजे तक आयोजित होगी, जबकि 5 सितंबर को दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक कथा के साथ तीन दिवसीय कथा का विराम होगा।

समिति ने सभी श्रद्धालुओं से अधिक से अधिक संख्या में इस महोत्सव में भाग लेने की अपील की है। साथ ही, सभी को अपने परिचितों और परिजनों को सूचित कर इस आध्यात्मिक अवसर का लाभ उठाने का आग्रह किया गया है। इस आयोजन को सेवा का उत्सव बताते हुए समिति ने कहा कि यह अवसर जीवन को धन्य बनाने वाला है, जिसे सभी को मिलकर खुशी और प्रेम के साथ मनाना चाहिए।

