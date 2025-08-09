सूरत : रक्षाबंधन पर महिलाओं और बच्चों के लिए मुफ्त बस सेवा

सूरत : रक्षाबंधन के खास मौके पर, सूरत नगर निगम ने महिलाओं और 15 साल तक के बच्चों के लिए मुफ्त बस यात्रा की सुविधा दी। इस साल 9 अगस्त को, सुबह से शाम 4:30 बजे तक कुल 18,416 महिलाओं और बच्चों ने इस सेवा का फायदा उठाया।

सूरत नगर निगम की परिवहन समिति के अध्यक्ष सोमनाथ मराठे ने बताया कि इस पहल के तहत सिटी बसों में 3,615 और बीआरटीएस बसों में 14,801 यात्रियों ने मुफ्त सफर किया।

यह सुविधा बीआरटीएस के 13 और सिटी बसों के 45 रूटों पर उपलब्ध थी।इस सेवा से महिलाओं को अपने भाइयों से मिलने में काफी मदद मिली, जिससे उनका त्योहार और भी सुखद हो गया। इस तरह, नगर निगम ने इस साल भी त्योहार को खास बनाने में अहम भूमिका निभाई।