सूरत : दक्षिण गुजरात उत्पादकता परिषद की 32वीं वार्षिक आम बैठक संपन्न

सूरत। दक्षिण गुजरात उत्पादकता परिषद की 32वीं वार्षिक आम बैठक हाल ही में आयोजित हुई। बैठक की शुरुआत परिषद के अध्यक्ष नीरव राणा ने की, जिन्होंने सभी सदस्यों के सहयोग के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने सरसाना में बन रहे परिषद के नए कार्यालय के निर्माण कार्य में हुई प्रगति पर भी खुशी जताई।

इस बैठक में दक्षिण गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष निखिल मद्रासी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए और उनके साथ चैंबर के तत्कालीन पूर्व अध्यक्ष विजय मेवावाला भी उपस्थित थे। उनका स्वागत परिषद के सदस्यों ने स्मृति चिन्ह देकर किया। अपने संबोधन में, निखिल मद्रासी ने परिषद के कामों की सराहना की और बदलते समय के साथ नए विचारों को अपनाने पर जोर दिया।

परिषद के मानद मंत्री संजय पंजाबी ने पिछली बैठक की कार्यवाही और नई कार्यकारिणी के सदस्यों के नामों की घोषणा की, जिसे सभी सदस्यों ने मंजूरी दी। कोषाध्यक्ष दीपेश शकवाला ने वर्ष 2024-2025 का आय-व्यय लेखा-जोखा प्रस्तुत किया, जिसकी पुष्टि भी की गई।

नए कार्यालय के बारे में जानकारी देते हुए कार्यालय समिति के अध्यक्ष अरविंद कपाड़िया ने बताया कि निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और जल्द ही नए कार्यालय से काम शुरू हो जाएगा।बैठक के अंत में, उपाध्यक्ष दिलीप चश्मावाला ने सभी सदस्यों और अतिथियों का धन्यवाद किया।