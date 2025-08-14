सूरत : "आव्या 3.0" वेडिंग एक्ज़ीबिशन के अंतिम दिन उमड़ी महिलाओं की भीड़

अग्रवाल विकास ट्रस्ट महिला शाखा द्वारा आयोजित "आव्या 3.0" वेडिंग एक्ज़ीबिशन के अंतिम दिन बुधवार को महिलाओं की भारी भीड़ देखने को मिली। तीन दिनों से चल रहे इस आयोजन में महिलाओं ने डिज़ाइनर ज्वेलरी, डिज़ाइनर परिधान, होम डेकॉर और शादी से जुड़े विविध सामान की जमकर खरीदारी की।

आगामी त्योहारों और शादी के मौसम को ध्यान में रखते हुए, एक्ज़ीबिशन में कपड़ों और गहनों की नई-नई डिज़ाइन पेश की गईं, जिन्हें दर्शकों ने खूब सराहा। देश के कई शहरों से आए उद्यमियों ने अपने-अपने स्टॉल लगाए, जिन पर पूरे दिन भीड़ लगी रही।

सुबह से शाम तक चले इस आयोजन में आने वाले सभी दर्शकों के लिए एश्योर्ड गिफ्ट की व्यवस्था भी की गई थी। इस मौके पर महिला शाखा के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में सदस्याएं उपस्थित रहीं, जिन्होंने आयोजन को सफल बनाने में सक्रिय भूमिका निभाई।