सूरत में प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर ‘ऋण मेला एवं सेवा सेतु’ का शुभारंभ

सूरत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर (सेवा दिवस) के उपलक्ष्य में रविवार को रांदेर अडाजण स्थित नवयुग कॉलेज में ‘ऋण मेला एवं सेवा सेतु शिविर’ का भव्य आयोजन हुआ।

कार्यक्रम का उद्घाटन भाजपा गुजरात प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल ने किया, जबकि पूर्व कैबिनेट मंत्री और सूरत (पश्चिम) के विधायक पूर्णेशभाई मोदी ने कार्यक्रम का संचालन एवं शुभारंभ किया।

इस आयोजन का उद्देश्य जनता को विभिन्न सरकारी और वित्तीय सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना रहा। राष्ट्रीयकृत, सहकारी और निजी बैंकों के प्रतिनिधियों द्वारा मौके पर ऋण स्वीकृति की गई। बीमा कंपनियों के अधिकारियों ने सुरक्षा कवच योजनाओं की जानकारी और सुविधा प्रदान की, वहीं आधार कार्ड, पैन कार्ड, आय प्रमाणपत्र और अन्य दस्तावेजों से संबंधित सहायता भी उपलब्ध कराई गई।

विधायक पूर्णेशभाई मोदी ने कहा कि "सेवा, संकल्प, समर्पण भाजपा की पहचान है" और प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को जनसेवा के उत्सव के रूप में मनाना उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है।

कार्यक्रम में विभिन्न बैंकों के डीजीएम, एजीएम, सहकारी बैंकों के अध्यक्ष, निदेशक, सामाजिक नेता, प्राचार्य, उद्योगपति, व्यापारी और बड़ी संख्या में लाभार्थी उपस्थित रहे। उपस्थित जनसमूह ने इस आयोजन को एक जनांदोलन का रूप दे दिया।

यह ‘ऋण मेला एवं सेवा सेतु’ शिविर 10, 17 और 24 अगस्त 2025 को लगातार तीन रविवार तक अडाजण, नवयुग कॉलेज, रांदेर रोड, सूरत में आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिवस 17 सितंबर को इन्डोर स्टेडियम में लाभार्थियों का ऋण की राशि आवंटित की जायेगी।