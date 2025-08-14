सूरत के हंस जैन और सुजल सराफ ने सीएमए परीक्षा में रचा इतिहास

सूरत के दो होनहार छात्रों ने सीएमए (कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट) परीक्षा में देशभर में प्रथम स्थान हासिल कर शहर का मान बढ़ाया है। हंस जैन ने सीएमए फाइनल में और सुजल सराफ ने इंटरमीडिएट में ऑल इंडिया टॉप किया है।

गुरुवार को दोनों प्रतिभाशाली छात्र अपने अभिभावकों और शिक्षकों के साथ केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल से उनके कार्यालय में मिले। मंत्री पाटिल ने हंस और सुजल को उत्कृष्ट सफलता के लिए बधाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। सीएमए परीक्षा में इस ऐतिहासिक उपलब्धि ने न केवल सूरत को गौरवान्वित किया है, बल्कि युवाओं के लिए प्रेरणा का नया उदाहरण भी स्थापित किया है।