सूरत : तापी के 28 आदिवासी बच्चों की पहली इसरो यात्रा

'विज्ञान सेतु - तापी के तारे' परियोजना के तहत श्रीहरिकोटा के सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर का शैक्षिक दौरा, वन मंत्री ने किया उत्साहवर्धन

सूरत : तापी के 28 आदिवासी बच्चों की पहली इसरो यात्रा

सूरत। तापी जिले के 15 सरकारी स्कूलों के विज्ञान संकाय के 28 आदिवासी छात्र 10 से 13 अगस्त तक आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित इसरो के सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर के शैक्षणिक दौरे पर रवाना हुए।

यह अवसर 'विज्ञान सेतु - तापी के तारे' परियोजना के तहत पहली बार मिला है, जो राज्य में विशेष रूप से आदिवासी बच्चों के लिए शुरू की गई अभिनव पहल है।

वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री मुकेशभाई पटेल ने रविवार को सूरत हवाई अड्डे के सभागार में इन छात्रों से मुलाकात की और उनकी पहली हवाई यात्रा से लेकर करियर लक्ष्यों तक विभिन्न विषयों पर बातचीत की। उन्होंने बच्चों को 'मज़े के साथ सीखने' और वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए प्रेरित किया।

मंत्री पटेल ने कहा कि यह यात्रा विद्यार्थियों को अंतरिक्ष विज्ञान और इसरो के शोध कार्य के बारे में गहन जानकारी देगी, जिससे उनकी सोचने और समझने की क्षमता का विस्तार होगा। उन्होंने मिसाइल मैन डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के जीवन से प्रेरणा लेकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने और देश का नाम रोशन करने का आह्वान किया।

इस अवसर पर मंत्री ने छात्रों से सुझाव दिया कि वे अपने अनुभव प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर साझा करें और इसरो यात्रा की याद में एक स्मारिका पुस्तिका भी तैयार करें। उन्होंने बड़ी संख्या में बेटियों के चयन पर विशेष बधाई दी और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया।

कार्यक्रम में तापी जिले के परियोजना प्रशासक जयंतसिंह राठौड़, जिला विकास अधिकारी रामनिवास बुगालिया सहित प्रशासनिक अधिकारी और छात्र उपस्थित रहे।

