सूरत

सूरत के सरथाना नेचर पार्क में रक्षाबंधन पर उमड़ी भीड़

एक दिन में 21,700 से ज़्यादा पर्यटक पहुंचे, निगम को ₹6.44 लाख की आय हुई

सूरत। रक्षाबंधन के त्योहार के मौके पर सूरत नगर निगम द्वारा संचालित सरथाना नेचर पार्क में भारी भीड़ देखने को मिली। 81 एकड़ में फैले इस विशाल पार्क में शनिवार को एक ही दिन में 21,700 से अधिक पर्यटक घूमने आए, जिससे निगम को ₹6,44,060 की शानदार आय हुई।

यह पार्क न सिर्फ सूरत, बल्कि पूरे दक्षिण गुजरात के लोगों के लिए एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, खासकर छुट्टियों के दौरान यहाँ बड़ी संख्या में लोग आते हैं।

सरथाना नेचर पार्क जानवरों और पक्षियों के संरक्षण के लिए जाना जाता है। यहाँ पर्यटकों की सुविधा के लिए बैटरी से चलने वाली बसें और दिव्यांगों के लिए व्हीलचेयर जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। वर्तमान में, इस चिड़ियाघर में 54 अलग-अलग प्रजातियों के कुल 483 जानवर और पक्षी हैं। इनमें 128 स्तनधारी, 294 पक्षी और 61 सरीसृप शामिल हैं।

यह चिड़ियाघर ऊदबिलाव के संरक्षण के लिए भी खास है, क्योंकि भारत के बहुत कम चिड़ियाघरों में इनके लिए विशेष व्यवस्था है। यहाँ 27 ऊदबिलाव रखे गए हैं, जिनमें से 17 को दूसरे चिड़ियाघरों को भी भेजा जा चुका है।

पिछले कुछ सालों के आँकड़े बताते हैं कि पार्क की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है।पर्यटन आय के आंकड़ों के अनुसार, 2022 में 9.41 लाख पर्यटकों से ₹2.56 करोड़, 2023 में 8.87 लाख पर्यटकों से ₹2.76 करोड़ और 2024 में अब तक 7 लाख पर्यटकों से ₹1.84 करोड़ की आय हुई है। छुट्टियों और त्योहारों पर यहां बड़ी संख्या में स्थानीय व बाहरी पर्यटक आते हैं।

यह पार्क स्थानीय लोगों और बाहर से आए मेहमानों के लिए एक शानदार मनोरंजन स्थल है, जहाँ वे प्रकृति और वन्य जीवन का आनंद ले सकते हैं।

