मूवर्स हॉलिडेज़ प्राइवेट लिमिटेड और मूवर्स द चैरिटी ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में जन्माष्टमी दहीहांडी कार्यक्रम संपन्न

सूरत। घोड़दौड़ रोड स्थित आदर्श सोसाइटी में कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर भव्य दहीहांडी कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस आयोजन की मेजबानी मूवर्स हॉलिडेज़ प्राइवेट लिमिटेड और मूवर्स द चैरिटी ट्रस्ट द्वारा की गई, जिसमें दुर्रिया तापिया, मुस्तफा तापिया और नासिर तापिया का विशेष योगदान रहा।

इस अवसर पर 100 से अधिक गोविंदाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, जबकि 1000 से अधिक लोगों ने उपस्थिति दर्ज कराई।कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्य जिला सरकारी वकील नयनभाई सुखदवाला तथा विशिष्ट अतिथि वार्ड क्रमांक 21 के पार्षद वृजेश उनदकट रहे।

लोकतेज से बात करते हुई दुर्रिया तापिया ने बताया कि दहीहांडी फोड़ने से पहले गोविंदाओं ने डोल-नगाड़ों की ताल पर अपनी कला का प्रदर्शन किया। बच्चों से लेकर युवाओं तक ने बढ़-चढ़कर भाग लिया और पूरे परिसर में उल्लास का वातावरण छा गया।

उन्होंने बताया कि विशेष रूप से पिंक रिक्शा चालक महिलाएं, जो अपने परिवार का भरण-पोषण स्वयं करती हैं, ने भी इस आयोजन में भाग लेकर कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई।

उन्होंने बताया कि जब गोविंदाओं ने मानव पिरामिड बनाकर दहीहांडी फोड़ी, तो पूरा परिसर हर्षोल्लास से गूंज उठा। चारों ओर खुशी और उत्साह का माहौल देखने को मिला। कार्यक्रम के अंत में कार्यक्रम में आए सभी प्रतिष्ठित अतिथियों का सम्मान एवं स्वागत किया गया।