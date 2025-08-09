सूरत : विश्व जागृति मिशन बालाश्रम में आचार्य राम कुमार पाठक के सानिध्य में धूमधाम से मनाया गया रक्षाबंधन

वेसू स्थित विश्व जागृति मिशन संचालित बालाश्रम (अनाथाश्रम) में रक्षाबंधन पर्व बड़े ही हर्षोल्लास और भव्यता के साथ मनाया गया। बालाश्रम के पर्यवेक्षक एवं लोकविख्यात संत सुधांशुजी महाराज के प्रिय शिष्य आचार्य राम कुमार पाठक के सानिध्य में हुए इस आयोजन की शुरुआत पूजा-पाठ और यज्ञ से हुई।

आचार्य जी ने अपने प्रवचन में धार्मिक और पौराणिक कथाओं के उदाहरण देते हुए रक्षाबंधन के आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। इस अवसर पर बालाश्रम सूरत मंडल के पदाधिकारियों सहित बड़ी संख्या में दीक्षित बाई-बहन उपस्थित रहे।

आरती के बाद सभी श्रद्धालुओं ने आचार्य जी से आशीर्वाद प्राप्त किया और भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया। श्याम प्रचार महिला इकाई की बहनों ने बालाश्रम के बच्चों को कुमकुम तिलक लगाकर, मिठाई खिलाकर और राखी बांधकर पर्व की शुभकामनाएँ दीं। इस दौरान बच्चों को उपहार भी प्रदान किए गए।

बालाश्रम प्रमुख गोविन्द डांगरा ने बताया कि दीक्षित बहनों ने भी बच्चों को राखी बांधकर और मिठाई खिलाकर उनके साथ पर्व की खुशियाँ साझा कीं। दो दिनों तक चले इस आयोजन में धर्मप्रेमी भक्तों ने बच्चों को विविध उपहार, चॉकलेट, मिठाई और बिस्किट वितरित किए। यह आयोजन न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व का प्रतीक बना, बल्कि बच्चों के चेहरों पर मुस्कान बिखेरते हुए समाज में प्रेम, भाईचारे और एकता का संदेश भी प्रसारित करने वाला रहा।