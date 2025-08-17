सूरत : एस.बी.आर. माहेश्वरी विद्यापीठ में गरिमा और उत्साह के साथ मनाया गया 79वां स्वतंत्रता दिवस

डुमस रोड स्थित एस.बी.आर. माहेश्वरी विद्यापीठ में 79वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास और देशभक्ति की भावना के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि डॉ. परेश जोशी (प्रोफेसर, अंग्रेज़ी विभाग, वीर नर्मद दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय), विशिष्ट अतिथि श्रीमती मंगल मर्दा, सेक्रेटरी ओमप्रकाश धीरन, अन्य पदाधिकारीगण, प्राचार्या श्रीमती सारिका सिंह एवं गणमान्य अतिथियों द्वारा ध्वजारोहण से हुई। इसके बाद राष्ट्रगान पूरे उत्साह और एकता के भाव से गूंज उठा।

मुख्य अतिथियों ने अपने संबोधन में विद्यार्थियों को स्वतंत्रता के महत्व, देशभक्ति और राष्ट्रनिर्माण में युवाओं की अहम भूमिका पर प्रेरणादायक विचार साझा किए। सांस्कृतिक कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने भाषण, देशभक्ति गीत, नृत्य और कृष्ण लीला जैसी प्रस्तुतियों से सभी का मन मोह लिया।

सेक्रेटरी ओमप्रकाश धीरन ने कहा कि विद्यालय का उद्देश्य शिक्षा के साथ संस्कार और मूल्यों से संपन्न नागरिक तैयार करना है। प्राचार्या श्रीमती सारिका सिंह ने “स्वतंत्रता के साथ उत्तरदायित्व” पर जोर देते हुए विद्यार्थियों से सजग नागरिक बनकर समाज में सकारात्मक योगदान देने का आग्रह किया।