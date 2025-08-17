 वर्ल्ड पीएचडी स्वतंत्रता दिवस के पर्व पर चक्र अवार्ड्स सीज़न 8: "डॉक्टर फ्री लाइफ" की ओर प्रेरणा

सूरत शहर के डुमस रोड़ मगदल्ला विस्तार में स्थित ऑरेंज मेगा स्ट्रक्चर एल एल पी में स्वतंत्रता दिवस के पर्व पर वर्ल्ड पीएचडी चक्र अवार्ड्स सीज़न 8 और डॉ. ViRat’s चॉइस 3.0 का आयोजन "स्वास्थ्य मेव जयते" थीम के साथ ऑरेंज मेगास्ट्रक्चर एलएलपी में भव्य रूप से सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर प्रिवेंटिव हेल्थकेयर और "डॉक्टर फ्री लाइफ" की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को सराहा गया।

कार्यक्रम का आयोजन डॉ. विमल राठी और उनकी टीम द्वारा किया गया। इस अवसर पर वर्ल्डपीएचडी के 8 मिशनों – मिशन ऑक्सीजन, स्प्रेड स्माइल, क्लीनलीनेस, अवॉइड मॉस्किटोज़, वुमन-चाइल्ड केयर, प्रिवेंट हंगर, एंटी-टोबैको और इमरजेंसी केयर – के माध्यम से "स्वास्थ्य मेव जयते" के संदेश को बल मिला।

"डॉक्टर फ्री लाइफ" के लिए प्रेरणा और जागरूकता का संदेश दिया गया और प्रिवेंटिव हेल्थकेयर में उत्कृष्ट योगदान का सम्मान किया गया । 450 से अधिक जागरूकता सत्र आयोजित किया और "स्वास्थ्य मेव जयते" के लिए काम किया ।

इस अवसर पर आए हुए अतिथियों को अवार्ड से सम्मानित किया गया। डॉ. सर्वेश कुमार गौतम, मनोज गांधी, आनंदमल सेठिया, डॉ. सोनिया चंदनानी, लेहरू भाई चहवाला, अलका सांखला, आकाश बंसल, डॉ. रोनक नागोरिया, हेत शाह और विनेश पटेल सहित कुछ विशेष मुख्य अतिथि के रूप में निरव शाह, बी.एस. अग्रवाल, अनिलभाई एच. बिस्कुटवाला, डॉ. जगदीश सखिया, गणपत भंसाली, डॉ. मुकेश पराशर, निहार सरस्वाला, डॉ. प्रफुल शिरोया, बी.के. राठी, दुर्रिया मुस्तफा टापिया, रीता फुलवाला, सीए राशेश शाह, गोकुल बराईया, कमलेश मासलावाला और रुपिन पच्चीगढ़।

कार्यक्रम ने यह संदेश दिया कि "स्वस्थ भारत ही समृद्ध भारत है" और डॉक्टर फ्री लाइफ की ओर समाज को प्रेरित किया।