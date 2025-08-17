सूरत : एनटीपीसी कवास में धूमधाम से मनाया गया 79वां स्वतंत्रता दिवस

एनटीपीसी कवास में 15 अगस्त 2025 को 79वां स्वतंत्रता दिवस बड़े उत्साह और गरिमा के साथ मनाया गया। मुख्य महाप्रबंधक एवं परियोजना प्रमुख (एचओपी) अनिल शंकर शरण ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और सीआईएसएफ जवानों द्वारा प्रस्तुत परेड का निरीक्षण किया। वहीं, अपर महाप्रबंधक (प्रचालन एवं अनुरक्षण) संजय कुमार मित्तल ने ओएंडएम भवन (कवास दर्पण) पर ध्वजारोहण कर कर्मचारियों और परिवारजनों को शुभकामनाएँ दीं।

अपने संबोधन में श्री शरण ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनके बलिदान ने भारत को स्वतंत्र और लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ने का मार्ग दिखाया। उन्होंने राष्ट्र-निर्माण में एनटीपीसी की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए परिचालन उत्कृष्टता, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक विकास, सीएसआर पहल और सामुदायिक कल्याण को संस्थान की प्राथमिकताओं में बताया।

कार्यक्रम में बाल मंदिर, लिटिल मिलेनियम स्कूल, सेवा समिति और स्वाती महिला मंडल के सदस्यों ने देशभक्ति विषय पर आधारित सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं। इस अवसर पर एचओपी मेरिटोरियस अवार्ड, हेल्थ चैंपियन अवार्ड, उत्कृष्ट शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी पुरस्कार, ठेका कर्मियों और सीआईएसएफ कर्मियों के लिए सम्मान भी प्रदान किए गए।

समारोह में अपर महाप्रबंधक (मानव संसाधन) संजीत कुमार मिंज, अपर महाप्रबंधक (तकनीकी सेवाएं) विनीत गुप्ता, वरिष्ठ अधिकारी, स्वाती महिला मंडल की अध्यक्ष श्रीमती नम्रता शरण, महिला क्लब की सदस्याएँ, कल्याण समितियों के प्रतिनिधि, विभिन्न यूनियनों एवं संघों के सदस्य, सीआईएसएफ कर्मी और उनके परिवारजन सहित अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे।