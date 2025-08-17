सूरत में कपड़ा व्यापारी हत्याकांड का मुख्य आरोपी पुलिस फायरिंग में घायल

सूरत।लिंबायत इलाके में कपड़ा व्यापारी आलोक अग्रवाल हत्याकांड के मुख्य आरोपी असफाक शेख को पुलिस ने वापी के डुंगरा से गिरफ्तार कर लिया।

दबिश के दौरान आरोपी ने पुलिस पर चाकू से हमला किया, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में गोली चलाई। गोली आरोपी के पैर में लगी, जिसके चलते उसे वापी के अस्पताल में भर्ती कराया गया और बाद में सूरत ले जाया गया।

घटना की शुरुआत 2 अगस्त को हुई थी, जब डुंभाल फायर स्टेशन के पास कपड़ा व्यापारी आलोक अग्रवाल की हत्या कर दी गई थी। इस हत्या से पूरे क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया था। पुलिस ने घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के साथ-साथ तकनीकी निगरानी के आधार पर जांच शुरू की।

डीसीबी के पीआई जे. एन. गोस्वामी और उनकी टीम को जानकारी मिली कि मुख्य आरोपी असफाक शेख वापी के डुंगरा क्षेत्र में छिपा हुआ है। शनिवार रात पुलिस ने आरोपी के साले के घर पर छापा मारा।

इसी दौरान पकड़े जाने से बचने के लिए असफाक ने पुलिस पर चाकू से हमला कर दिया। आत्मरक्षा में पुलिस ने गोली चलाई, जिससे आरोपी घायल हो गया।

पुलिस का कहना है कि मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के बाद हत्या में शामिल अन्य आरोपियों के नाम भी उजागर किए जाएंगे। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि एक कपड़ा व्यापारी से हुई रंजिश के चलते असफाक ने अपने साथियों के साथ मिलकर आलोक अग्रवाल की हत्या की थी।