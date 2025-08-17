लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
सूरत

सूरत में कपड़ा व्यापारी हत्याकांड का मुख्य आरोपी पुलिस फायरिंग में घायल

गिरफ्तारी से बचने के लिए किया चाकू से हमला, पुलिस ने चलाई गोली

On
सूरत में कपड़ा व्यापारी हत्याकांड का मुख्य आरोपी पुलिस फायरिंग में घायल

सूरत।लिंबायत इलाके में कपड़ा व्यापारी आलोक अग्रवाल हत्याकांड के मुख्य आरोपी असफाक शेख को पुलिस ने वापी के डुंगरा से गिरफ्तार कर लिया।

दबिश के दौरान आरोपी ने पुलिस पर चाकू से हमला किया, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में गोली चलाई। गोली आरोपी के पैर में लगी, जिसके चलते उसे वापी के अस्पताल में भर्ती कराया गया और बाद में सूरत ले जाया गया।

घटना की शुरुआत 2 अगस्त को हुई थी, जब डुंभाल फायर स्टेशन के पास कपड़ा व्यापारी आलोक अग्रवाल की हत्या कर दी गई थी। इस हत्या से पूरे क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया था। पुलिस ने घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के साथ-साथ तकनीकी निगरानी के आधार पर जांच शुरू की।

डीसीबी के पीआई जे. एन. गोस्वामी और उनकी टीम को जानकारी मिली कि मुख्य आरोपी असफाक शेख वापी के डुंगरा क्षेत्र में छिपा हुआ है। शनिवार रात पुलिस ने आरोपी के साले के घर पर छापा मारा।

इसी दौरान पकड़े जाने से बचने के लिए असफाक ने पुलिस पर चाकू से हमला कर दिया। आत्मरक्षा में पुलिस ने गोली चलाई, जिससे आरोपी घायल हो गया।

पुलिस का कहना है कि मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के बाद हत्या में शामिल अन्य आरोपियों के नाम भी उजागर किए जाएंगे। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि एक कपड़ा व्यापारी से हुई रंजिश के चलते असफाक ने अपने साथियों के साथ मिलकर आलोक अग्रवाल की हत्या की थी।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Surat

Related Posts

सूरत : चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा धन्वंतरि पुरस्कार समारोह: मानवता के पुजारियों का सूरत में सम्मान

सूरत : चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा धन्वंतरि पुरस्कार समारोह: मानवता के पुजारियों का सूरत में सम्मान

सूरत : नवी सिविल अस्पताल में नर्सों ने मरीजों व स्टाफ को राखी बांधकर मनाया रक्षाबंधन

सूरत : नवी सिविल अस्पताल में नर्सों ने मरीजों व स्टाफ को राखी बांधकर मनाया रक्षाबंधन

“सुरत उद्योगपतियों का सम्मेलन: वर्तमान परिदृश्य में उद्योग वृद्धि के लिए प्राइवेट इक्विटी फंड और आईपीओ का लाभ उठाना

“सुरत उद्योगपतियों का सम्मेलन: वर्तमान परिदृश्य में उद्योग वृद्धि के लिए प्राइवेट इक्विटी फंड और आईपीओ का लाभ उठाना" 

सूरत : दक्षिण गुजरात उत्पादकता परिषद की 32वीं वार्षिक आम बैठक संपन्न

सूरत : दक्षिण गुजरात उत्पादकता परिषद की 32वीं वार्षिक आम बैठक संपन्न