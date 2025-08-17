सूरत : रक्षाबंधन और जन्माष्टमी पर सरथाणा चिड़ियाघर में दर्शकों की भारी भीड़

सूरत। रक्षाबंधन और जन्माष्टमी के अवसर पर सूरत शहर का सरथाणा नेचर पार्क और चिड़ियाघर दर्शकों से खचाखच भर गया। तीन दिन के इस मिनी अवकाश में लगभग 46 हज़ार दर्शक यहाँ पहुँचे, जिससे नगर निगम को करीब 13.45 लाख रुपये की आय हुई।

जानकारी के अनुसार, 9 अगस्त को रक्षाबंधन की छुट्टी पर ही 21,700 लोगों ने चिड़ियाघर का भ्रमण किया। इसी दौरान पिछले एक सप्ताह में ही चिड़ियाघर ने 11 लाख से अधिक की आय अर्जित की। वहीं, 15 और 16 अगस्त को जन्माष्टमी और रविवार की छुट्टियों के दौरान 16 हज़ार से अधिक लोगों ने यहाँ का रुख किया, जिससे 4.65 लाख रुपये की कमाई हुई।

आज रविवार को भी चिड़ियाघर में रिकॉर्ड भीड़ देखी गई। केवल एक दिन में 8,407 दर्शक पहुँचे और टिकटों से 2.36 लाख रुपये की आय हुई।

हर साल रक्षाबंधन और जन्माष्टमी पर सरथाणा चिड़ियाघर में दर्शकों की संख्या बढ़ जाती है, लेकिन इस वर्ष तीन दिन का अवकाश मिलने से यहाँ का माहौल और भी जीवंत हो गया। परिवारों और बच्चों की भीड़ ने चिड़ियाघर को त्योहारों के दौरान शहर का प्रमुख आकर्षण केंद्र बना दिया।