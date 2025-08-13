पूज सिंधी पंचायत सूरत के सानिध्य में पांजरापोल हॉल में भव्य सत्संग आयोजन, सिंधी समाज की बड़ी संख्या में उपस्थिति

सूरत: पूज सिंधी पंचायत सूरत के सानिध्य में पांजरापोल हॉल में भव्य सत्संग का आयोजन हुआ, जिसमें सिंधी समाज के बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे।

साधु वासवानी मिशन, पुणे की आध्यात्मिक गुरु पूज्य दीदी कृष्णकुमारी के प्रेरक वचनों ने सत्संग की गरिमा को और बढ़ा दिया। दीदी कृष्णकुमारी जी ने अपने प्रवचन में कहा कि जीवन में प्रेम, करुणा और मानव सेवा जैसे उच्च आदर्शों को अपनाकर ही सच्चे सुख और शांति की प्राप्ति हो सकती है।

कार्यक्रम में भजन-कीर्तन, प्रेरक प्रवचन और भावपूर्ण गीतों की प्रस्तुति दी गई, जिससे उपस्थित श्रद्धालुओं ने गहरी आध्यात्मिक शांति और आंतरिक शक्ति का अनुभव किया।

मिशन के आयोजकों ने सभी श्रद्धालुओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आपकी उपस्थिति ने इस सत्संग की शोभा और भी बढ़ा दी।