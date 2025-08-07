सूरत में बहु-बेटी संगम का आयोजन: रिश्तों को मजबूत करने की अनोखी पहल

सूरत शहर के वेसू स्थित स्काई एल्टीट्यूड में बुधवार को श्री डूंगरगढ़ समाज की ओर से "बहु-बेटी संगम" का आयोजन किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य आज की व्यस्त जीवनशैली और बदलते सामाजिक परिवेश में पारिवारिक रिश्तों को और अधिक प्रगाढ़ बनाना था।

कार्यक्रम में संगीता करवा, सुनीता सोमानी, पिंकी बाहेती, सुचित्रा सोनी, ममता गट्टाणी, सरोज राठी, विद्या मूंधड़ा और उर्मिला मोहता समेत अनेक परिवारों की बहुएं और बेटियां उत्साहपूर्वक शामिल हुईं। इस दौरान सभी ने मिलकर एक-दूसरे के साथ संवाद, सहयोग और समझ को बढ़ाने के संकल्प के साथ इस पहल को हर परिवार तक पहुंचाने का निर्णय लिया।

संगम में उपस्थित महिलाओं ने आपसी संवाद और सांस्कृतिक समरसता के माध्यम से रिश्तों को सशक्त बनाने की दिशा में विभिन्न विचार साझा किए। कार्यक्रम में आपसी प्रेम, सम्मान और सहयोग के महत्व पर विशेष ज़ोर दिया गया। यह पहल समाज में एक सकारात्मक संदेश देने के साथ-साथ आधुनिक समय में पारिवारिक संबंधों को सहेजने की प्रेरणादायक मिसाल भी बनी।