सूरत

सूरत : मायूम जागृति शाखा ने फायर स्टेशन के पुलिसकर्मियों को बांधी राखी

संस्था की सदस्यों ने पुलिस भाईयों और कर्मचारियों का बढ़ाया हौसला

On
सूरत : मायूम जागृति शाखा ने फायर स्टेशन के पुलिसकर्मियों को बांधी राखी

सूरत: रक्षाबंधन के पावन अवसर पर मायूम जागृति सूरत शाखा ने एक सराहनीय पहल की। 8 अगस्त को संस्था की सदस्यों ने वेसू फायर स्टेशन जाकर पुलिसकर्मियों और सेवा कर्मचारियों को राखी बांधी।

इस दौरान पुलिसकर्मियों को तिलक लगाया गया, मिठाई खिलाई गई और सभी को उपहार भी दिए गए। इस अनूठी पहल से वहां मौजूद सभी पुलिस कर्मचारी काफी खुश और उत्साहित दिखे।

इस मौके पर अध्यक्ष स्वाति चौधरी, संस्थापक प्रेरणा भाऊवाला, पूर्व अध्यक्ष नीलम गोयल, सोनाली मालपानी और अन्य सदस्य मौजूद थीं। संस्था की सदस्यों ने कहा कि यह पुलिसकर्मियों और कर्मचारियों की निस्वार्थ सेवा के प्रति सम्मान व्यक्त करने का एक तरीका है। यह एक ऐसा कदम था जिसने रक्षाबंधन के पर्व को और भी खास बना दिया।

Tags: Surat

